Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Che balzo! Superato Berrettini, Darderi a tiro

Non si arresta la marcia di Flavio Cobolli, che ha raggiunto l’ultimo atto dell’ATP 500 di Washington: l’azzurro, numero 10 del seeding, nel corso del torneo finora ha portato a casa 330 punti per il ranking: il tennista italiano lunedì scorso si trovava in classifica a quota 1018, al 48° posto.

Domani, invece, Cobolli non conteggerà più il risultato ottenuto nel Challenger di Malaga 2023, nel quale incamerò 25 punti, torneo che diventerà il 20° dell’azzurro: si tratta di un guadagno netto di 305 lunghezze, che lo fa salire a quota 1323, portandolo in 33ma posizione virtuale.

Oltre ad aver già abbondantemente ritoccato il proprio best ranking, inoltre, con la vittoria in semifinale Cobolli ha scavalcato Matteo Berrettini. Il successo nel torneo spedirebbe l’azzurro a 1493 punti, al 29° posto virtuale, e si materializzerebbe il sorpasso ai danni di un altro italiano, Luciano Darderi.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 5 AGOSTO

Ranking lunedì 29 luglio: 1018, 48° posto.

Punti da scartare lunedì 5 agosto: 25 (Challenger Malaga 2023, che diventa il 20° torneo).

Punti da incamerare lunedì 5 agosto: quelli di Washington 2024 (al momento 330).

Ranking dopo il passaggio in finale: 1323 punti, 33° posto virtuale. Superato Matteo Berrettini.

Ranking in caso di vittoria finale: 1493 punti, 29° posto virtuale. Supererebbe Luciano Darderi.