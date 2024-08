Sport in tv oggi (domenica 4 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Non solo Olimpiadi: non tutto lo sport si concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 4 agosto: in programma il tennis con le finali del torneo combined ATP / WTA di Washington, il ciclismo con l’Arctic Race of Norway, ed i motori con il Motomondiale.

Italia protagonista nella finale dell’ATP 500 di Washington, dove non prima delle ore 23.00 italiane Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, affronterà nell’ultimo atto del torneo il padrone di casa statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 4.

La decima tappa stagionale del Motomondiale 2024, il GP della Gran Bretagna, si concluderà quest’oggi sul circuito di Silverstone, dove si disputeranno il warm up della MotoGP e, in un ordine inconsueto, le gare di Moto3, MotoGP e Moto2.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 4 agosto

10.40-10.50 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

12.15 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.20 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.10 differita TV8 HD, tv8.it

14.25 Ciclismo, Arctic Race of Norway: 1a tappa – 16.00 discovery+

15.30 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.45 differita TV8 HD, tv8.it

18.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale doppio, Matos/Melo – Lammons/Withrow – Tennis TV

Non prima delle 20.30 Tennis, WTA 500 Washington: finale, Bouzkova-Badosa (2° match dalle 18.00)- Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

Non prima delle 23.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale, Cobolli-Korda (3° match dalle 18.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV