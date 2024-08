Quando torna in gara Marcell Jacobs? Le date e gli appuntamenti post-Olimpiadi

Marcell Jacobs si è distinto alle Olimpiadi di Parigi 2024: prima ha chiuso al quinto posto la finale dei 100 metri, con il tempo di 9.85 (miglior riscontro cronometrico personale degli ultimi tre anni) ad appena quattro centesimi dalla medaglia, poi ha corso un eccellente frazione in staffetta concludendo in quarta posizione insieme ai compagni.

Il Messia dell’atletica tricolore aveva trovato la forma migliore in occasione dell’evento più importante, dimostrando di essere un vero fuoriclasse dopo che tre anni fa si era laureato Campione Olimpico dei 100 metri con tanto di record europeo (9.80). Il velocista lombardo è tornato a Rieti per allenarsi, ma in terra laziale non c’è Rana Reider, rientrato a Jacksonville: l’azzurro sta seguendo le tabelle che gli arrivano da oltreoceano.

Ma quando ritornerà in gara Marcell Jacobs? L’appuntamento è per domenica 25 agosto a Chorzow (Polonia), dove andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Avventura in Silesia per Marcell Jacobs, che in passato vinse a queste latitudini e che spera di imporsi anche in questa occasione. Al momento è in dubbio la presenza al Golden Gala, ovvero la tappa successiva della Diamond League, prevista venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma, dove tra l’altro ci saranno il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri) e il keniano Ferdinand Omanyala. Eventuali altri appuntamenti nel mese di settembre o magari anche nell’ultima settimana di agosto restano ancora da definire.

QUANDO TORNA IN GARA MARCELL JACOBS

Domenica 25 agosto, a Chorzow (Polonia) per una tappa della Diamond League.

CALENDARIO PROSSIME GARE MARCELL JACOBS

Domenica 25 agosto

Diamond League a Chorzow

Venerdì 30 agosto

Da valutare Diamond League a Roma

Da valutare altre eventuali gare tra fine agosto e settembre