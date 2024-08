Quando si gioca Musetti-Opelka, US Open 2024: definito l’orario, programma in chiaro, tv

Dopo la miglior estate della carriera, in cui si è fermato solamente a cospetto di Novak Djokovic tra Roland Garros (terzo turno), Wimbledon (semifinale) e Giochi Olimpici (semifinale), Lorenzo Musetti non vuole fermarsi e si presenta a Flushing Meadows con l’obiettivo di confermarsi competitivo anche sul cemento in occasione degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione.

Il talento toscano, accreditato della testa di serie numero 18, non è stato fortunato nel sorteggio e dovrà affrontare un primo turno molto insidioso contro il big server americano Reilly Opelka, sempre pericoloso su campi veloci come quelli di New York. L’azzurro non ha mai battuto il 26enne statunitense, che si è imposto in tutti e tre gli scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore (uno sul rosso, due sul cemento).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Opelka, primo turno degli US Open 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto ancora da definire) e Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA MUSETTI-OPELKA US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto

Terzo match dalle ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Reilly Opelka – Diretta tv su Supertennis e Sky

In precedenza, sul court 7, si disputeranno i match Cristian-Kasatkina e Berrettini-Ramos Vinolas.

PROGRAMMA MUSETTI-OPELKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky (programmazione ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta testuale: OA Sport.