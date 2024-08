Quando si gioca Berrettini-Ramos Viñolas, US Open 2024: definito l’orario, programma in chiaro, tv

Appuntamento fissato lunedì 26 agosto per il match d’esordio di Matteo Berrettini a Flushing Meadows contro Albert Ramos Viñolas nel primo turno degli US Open 2024, ultimo Slam stagionale. Sul cemento di New York il tennista romano proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista, anche se il tabellone si profila molto complicato non essendo ancora testa di serie.

L’azzurro partirà con i favori del pronostico al debutto contro lo spagnolo Ramos Viñolas, mentre al secondo round c’è all’orizzonte uno spauracchio del calibro di Taylor Fritz, padrone di casa americano n.12 del seeding. Berrettini è risalito al 44° posto del ranking ATP dopo il crollo dovuto ai vari infortuni, quindi il prossimo obiettivo sarà il rientro in top30 per evitare incroci da incubo nei primi due turni dei Major.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Ramos Viñolas, primo turno degli US Open 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto ancora da definire) e Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA BERRETTINI-RAMOS VINOLAS US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto

Secondo match dalle ore 17.00 Matteo Berrettini vs Albert Ramos Viñolas – Diretta tv su Supertennis e Sky

In precedenza, sul court 7, si disputerà il match Cristian-Kasatkina.

PROGRAMMA BERRETTINI-RAMOS VINOLAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky (programmazione ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta testuale: OA Sport.