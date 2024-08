Quando si gioca Berrettini-Fritz, US Open 2024: ordine partite precedenti, orario, tv, streaming

Uno dei big match della terza giornata dello US Open 2024 sarà sicuramente quello tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz. Un secondo turno nobile, che fino a non troppo tempo fa poteva essere un quarto di finale di un Major. Una bella sfida tra due giocatori che si esprimono bene su questa superficie.

Berrettini ha vissuto una splendida estate, a partire da Wimbledon quando ha giocato un bellissimo match contro Jannik Sinner e arrivando soprattutto alla doppietta Gstaad-Kitzbuhel una settimana dopo l’altra sulla terra battuta in altura. Poi il primo turno a Cincinnati bloccato da Holger Rune, per presentarsi direttamente all’Open degli Stati Uniti senza giocare Winston Salem e con una fasciatura al polpaccio. Primo turno con Ramos che non è stato brillantissimo.

Il match tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz si giocherà nella prossima notte come secondo match dalle 1.00 sull’Arthur Ashe Stadium dopo Azarenka-Burel. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BERRETTINI-FRITZ, US OPEN 2024 OGGI

Mercoledì 28 agosto

Louis Armstrong Stadium

Sessione diurna

17.00 Townsend-Badosa [26] – 2° turno donne

Muller-Zverev [4] – 2° turno uomini

Bronzetti-Sabalenka [2] – 2° turno donne

Sessione serale dall’1.00 italiana di giovedì 29 agosto

Azarenka [20]-Burel – 2° turno donne

Berrettini-Fritz [12] – 2° turno uomini

