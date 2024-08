Quando gareggia Simone Alessio alle Olimpiadi: orari turno per turno, avversari, tv

In Francia per il sogno. Si avvicina sempre di più il giorno di Simone Alessio, impegnato venerdì 9 agosto nella categoria -80 kg, prova inserita nella penultima giornata di competizioni del taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà la seconda partecipazione nella rassegna a cinque cerchi per il toscano, il quale però si presenterà sul tatami del Gran Palais con ambizioni molto grandi, forgiate dal titolo iridato conquistato lo scorso anno.

Il primo incontro di Alessio è pianificato per le ore 10:35, quando affronterà il vincitore del Qualification Round, ovvero uno tra Ismael Coulibaly e o con Batyrkhain Toleugali. Gli eventuali quarti invece si svolgeranno alle 15:06 in un vìs-a-vìs in cui il nativo di Livorno potrebbe confrontarsi con uno tra l’uzbeko Jasurbek Jaysunov e l’iraniano Mehran Barkhordari (bronzo ai Mondiali di Guadajara nel 2022).

La fase clou si svolgerà invece nel pomeriggio. In caso di successo, la semifinale andrà in scena alle 16:24. Mentre in serata ci saranno le finali per il podio. Il bronze medal match partirà alle 20:34, mentre il gold medal match alle 21:37.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quanto gareggia Simone Alessio alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tutto il palinsesto tv e streaming dell’evento. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA SIMONE ALESSIO ALLE OLIMPIADI

Venerdì 9 agosto

Ottavi di finale: 10:35 VSCOULIBALY Ismael (MLI) o TOLEUGALI Batyrkhan (KAZ)

Ev. Quarti di finale: 15:06 VS JAYSUNOV Jasurbek (UZB) o BARKHORDARI Mehran (IRI)

Ev. Semifinale: 16:24

Ev. Finale per il bronzo: 20:34

Ev. Finale: 21:37

PROGRAMMA SIMONE ALESSIO ALLE OLIMPIADI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.