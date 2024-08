Quando corre Jacobs alle Olimpiadi? Le date dei 100 metri: orari batterie, semifinali e finale

Marcell Jacobs si presenterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo avere conquistato il titolo a cinque cerchi sui 100 metri tre anni fa a Tokyo. Il velocista lombardo trionfò nella disciplina più ancestrale e prestigiosa, imponendosi nell’evento clou dell’intera rassegna a cinque cerchi, quello seguito in ogni angolo del pianeta e che ricorda uno dei gesti più comuni alla nostra specie fin dalle origini. Ora il sogno di ripetersi e di salire nuovamente sul podio.

Il Messia dell’atletica tricolore riparte dal 9.92 corso a Turku il 18 giugno, un tempo di qualità ma che andrà migliorato se si vorrà uscire dalla capitale francese con un risultato di assoluto spessore come spera di fare l’azzurro. Il nostro portacolori ci vorrà provare ancora una volta contro i colossi, a cominciare dallo statunitense Noah Lyles: appuntamento a sabato 3 agosto (ore 11.45) con le batterie, poi domenica 4 agosto si disputeranno le semifinali (ore 20.00) e la finale (ore 21.55).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quanto gareggia Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tutto il palinsesto tv e streaming dell’evento. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MARCELL JACOBS ALLE OLIMPIADI

Sabato 3 agosto

11.45 100 metri maschile, batterie

Domenica 4 agosto

20.00 100 metri maschile, eventuale semifinale

21.55 100 metri maschile, eventuale finale