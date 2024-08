Programma di domani Olimpiadi Parigi 2024: orari 4 agosto, italiani in gara, tv, medaglie in palio

Domani, domenica 4 agosto, andrà in scena il Giorno 9 delle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo i 144 ori distribuiti finora, si disputeranno altre 20 finali, e si assegneranno titoli in 12 sport differenti in questa nuova giornata dei Giochi.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 4 agosto

08.30 BADMINTON

Singolare femminile, semifinali

Singolare maschile, semifinali



09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

09.00 GOLF – Stroke Play individuale maschile, quarto giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Svezia-Giappone

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, qualificazioni (1a parte) (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Turchia

09.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (50 piattelli) (Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, ottavi (09.56 Mauro Nespoli)

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage, Grand Prix Freestyle individuale

10.00 HOCKEY PRATO – Quarti di finale maschili, India-Gran Bretagna

10.05 ATLETICA – 3000 siepi femminili, batterie

10.20 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (Gruppo A) (Sara Fantini)

10.55 ATLETICA – 200 femminili, batterie (Anna Bongiorni, Dalia Kaddari)

11.00 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni (Mattia Furlani)

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Giappone-Belgio

11.00 BOXE – -57 kg femminili, quarti di finale

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Egitto-Argentina

11.32 BOXE – -75 kg femminili, quarti di finale

11.45 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (Gruppo B)

11.50 ATLETICA – 110 ostacoli, batterie (Lorenzo N. Simonelli)

11.50 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, quarti di finale (Italia-Polonia)

12.00 TENNIS – Doppio femminile, finale per il bronzo

A seguire TENNIS – Singolare maschile, finale per l’oro

A seguire TENNIS – Doppio femminile, finale per l’oro (Sara Errani / Jasmine Paolini)

12.04 BOXE – -54 kg femminile, semifinale

12.05 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

12.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

12.13 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.20 BOXE – -51 kg maschili, semifinale

12.30 HOCKEY PRATO – Quarti di finale maschili, Belgio-Spagna

12.33 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.35 ATLETICA – 400 ostacoli femminili, batterie (Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori)

12.36 BOXE – -63,5 kg maschili, semifinale

12.52 BOXE – -80 kg maschili, semifinale

13.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, quarti e semifinali

13.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

13.00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, qualificazioni (2a parte) (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-Stati Uniti

13.08 BOXE – -92 kg maschili, semifinale

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Canada-Nigeria

13.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per il bronzo

13.40 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, semifinali 5° posto

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

14.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile (Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico)

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania-Slovenia

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Ungheria-Australia

14.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per l’oro

14.33 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, finale per il bronzo

14.35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

14.46 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, finale per l’oro

14.50 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, semifinali

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, anelli

15.00 BADMINTON

Doppio maschile, finale per il bronzo

Doppio maschile, finale per l’oro

15.30 BOXE – -57 kg femminili, quarti di finale

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, batterie

15.30 TIRO A VOLO – Skeet femminile, finale

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia-Spagna

15.40 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, parallele asimmetriche

16.00 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale 7° posto

16.00 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale 5° posto

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria-Francia

16.02 BOXE – -75 kg femminili, quarti di finale

16.24 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, volteggio maschile

16.34 BOXE – -54 kg femminili, semifinale

16.45 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, batterie

16.50 BOXE – -51 kg maschili, semifinale

17.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Cina-Serbia

17.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

17.06 BOXE – -63,5 kg maschili, semifinale

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Germania-Stati Uniti

17.22 BOXE – -80 kg maschili, semifinale

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Francia-Cina

17.30 HOCKEY PRATO – Quarti di finale maschili, Paesi Bassi-Australia

17.38 BOXE – -92 kg maschili, semifinale

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Polonia-Lettonia

18.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

18.30 NUOTO – 50 stile libero femminili, finale

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Canada-Paesi Bassi

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Lituania-Serbia

18.37 NUOTO – 1500 stile libero maschili, finale

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Danimarca-Norvegia

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Stati Uniti-Paesi Bassi

19.05 ATLETICA – 400 maschili, batterie (Davide Re, Luca Sito)

19.10 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale per il bronzo

19.10 NUOTO – Staffetta 4×100 misti maschile, finale

19.32 NUOTO – Staffetta 4×100 misti femminile, finale

19.55 ATLETICA – Salto in alto femminile, finale

20.00 HOCKEY PRATO – Quarti di finale maschili, Germania-Argentina

20.00 ATLETICA – 100 maschili, semifinali

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia-Grecia

20.30 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile, finale per l’oro

20.30 ATLETICA – Lancio del martello maschile, finale

20.35 ATLETICA – 800 femminili, semifinali

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Australia-Francia

21.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna-Croazia

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Polonia

21.10 ATLETICA – 1500 maschili, semifinali (Pietro Arese)

21.30 BASKET 3X3 – Play-in maschile

21.50 ATLETICA – 100 maschili, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Play-in maschile

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.