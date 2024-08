PODEROSO ARGENTO! Tacchini/Casadei si esaltano nel C2 500 metri e sono sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024!

Con il miglior parziale assoluto nella seconda metà di gara, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si mettono al collo la medaglia d’argento nella prima finale olimpica della canadese biposto maschile sulla distanza dei 500 metri nella canoa velocità ai Giochi di Parigi 2024. Gran rimonta da parte degli azzurri, che come al solito pagano dazio in avvio, ma negli ultimi 250 metri vanno a riprendere ad uno ad uno tutti gli equipaggi avversari, ad eccezione di quello cinese, assoluto dominatore della specialità, centrando la piazza d’onore con un gran colpo di reni finale.

Come detto, l’oro olimpico va alla Cina di Liu Hao e Ji Bowen, vittoriosi in 1:39.48, con 1.60 di margine sui più immediati inseguitori: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, settimi a metà gara, a 1.65 dai cinesi, fanno segnare il miglior crono nei secondi 250 metri, spuntandola al fotofinish per la medaglia d’argento. L’Italia, infatti, è seconda in 1:41.08, beffando per un decimo di secondo Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez (Spagna), terzi in 1:41.18, i quali centrano comunque il bronzo, mentre restano giù dal podio gli atleti individuali neutrali con passaporto russo Zakhar Petrov ed Alexey Korovashkov, quarti in 1:41.27, a 0.19 dagli azzurri.

Quinta piazza per Peter Kretschmer e Tim Hecker (Germania) in 1:41.62, i quali bruciano all’arrivo i magiari Balazs Adolf e Jonatan Daniel Hajdu, sesti in 1:41.66 dopo essere passati a metà gara al secondo posto prima di crollare nella seconda parte. Settima posizione per Petr e Martin Fuksa (Cechia) in 1:41.83, davanti ai brasiliani Jacky Jamael Nascimento Godmann ed Isaquias Guimaraes Queiroz (Brasile), ottavi ed ultimi in 1:42.58. Non sono ancora finite le Olimpiadi di Carlo Tacchini, che tornerà in acqua domani per la semifinale e l’eventuale finale nel C1 1000.

FINALE C2 500 MASCHILE PARIGI 2024

1) Liu Hao / Ji Bowen (Cina) 1:39.48

2) Gabriele Casadei / Carlo Tacchini (Italia) 1:41.08

3) Joan Antoni Moreno / Diego Dominguez (Spagna) 1:41.18

4) Zakhar Petrov / Alexey Korovashkov (Atleti Individuali Neutrali) 1:41.27

5) Peter Kretschmer / Tim Hecker (Germania) 1:41.62

6) Balazs Adolf / Jonatan Daniel Hajdu (Ungheria) 1:41.66

7) Petr Fuksa / Martin Fuksa (Cechia) 1:41.83

8) Jacky Jamael Nascimento Godmann / Isaquias Guimaraes Queiroz (Brasile) 1:42.58