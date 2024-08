Canoa velocità, Carlo Tacchini approda in semifinale nel C1 1000 alle Olimpiadi. Eliminato Nicolae Craciun

Carlo Tacchini, dopo aver centrato la semifinale del C2 500 maschile assieme a Gabriele Casadei, concede il bis alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si qualifica per il penultimo atto anche nel C1 1000 maschile della canoa velocità. Eliminato, invece, l’altro azzurro in gara, Nicolae Craciun.

I due azzurri, al termine delle batterie, erano stati inseriti entrambi nel secondo quarto di finale, che metteva in palio due biglietti per le semifinali per cinque pretendenti: sarebbe servita una doppietta italiana per vedere sia Tacchini che Craciun superare il turno.

Carlo Tacchini ha vinto in 3’49″15, restando in testa per tutta la gara, ma alle sue spalle si è inserito lo spagnolo Pablo Crespo, secondo al traguardo in 3’50″24, con l’iberico che ha tenuto la posizione valida per il passaggio del turno sin dal via.

Nicolae Craciun, dunque, vede terminare subito le proprie Olimpiadi: non basta il terzo posto all’azzurro, che chiude in 3’53″13, dopo essere passato ai 250 metri in quarta posizione e poi aver ottenuto la terza piazza da metà gara in poi. Definitivamente eliminati anche in taiwanese Lai Kuan-Chieh, quarto in 3’58″79, e l’angolano Benilson Sanda, quinto in 4’12″73.

QUARTI DI FINALE C1 1000 MASCHILE PARIGI 2024

Quarto di finale 2

1) Carlo Tacchini (Italia) 3:49.15 SF

2) Pablo Crespo (Spagna) 3:50.24 SF

3) Nicolae Craciun 3:53.13 X

4) Lai Kuan-Chieh (Cina Taipei) 3:58.79 X

5) Benilson Sanda (Angola) 4:12.73 X