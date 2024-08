Fino a quando Sinner è sicuro di rimanere n.1? La situazione cambia con i 400 punti persi di Indian Wells

Dopo la notizia della perdita dei 400 punti di Indian Wells, Jannik Sinner non è più certo di restare il numero 1 del mondo fino al 13 ottobre, data di conclusione dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, ma “soltanto” fino al 2 ottobre: dopo gli US Open, infatti, il circuito ATP si fermerà per una settimana per lasciare spazio alla Coppa Davis, mentre nella settimana successiva si giocheranno due ATP 250 (a Chengdu ed Hangzhou).

Questi due tornei si concluderanno di martedì, il 24 settembre, ma non vi prenderà parte nessuno dei primi 5 della classifica mondiale, mentre nella settimana ancora successiva si giocheranno due ATP 500, a Tokyo e Pechino, che termineranno, rispettivamente, martedì 1° e mercoledì 2 ottobre. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, il numero 1 del mondo potrà essere rimesso in discussione con l’aggiornamento di giovedì 3 ottobre.

Il più immediato inseguitore di Sinner all’inizio del torneo di New York risulterà essere il tedesco Alexander Zverev: il tennista teutonico scatterà da quota 6675, a -2505 da Sinner. Nelle ultime settimane di settembre, però, il tedesco scarterà altri 430 punti, mentre Sinner 500: il tedesco soltanto vincendo gli US Open ed uno dei due ATP 500 potrà aritmeticamente superare l’azzurro, dato che nella migliore delle ipotesi potrà portarsi a +65.

Potrebbe riuscire nell’impresa anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, che agli US Open sarà a quota 6640, a -2540 da Sinner. A fine settembre, poi, l’iberico dovrà rinunciare a 180 punti: possibile dunque per Alcaraz colmare tale gap, soltanto vincendo gli US Open ed arrivando almeno in finale in uno degli ATP 500, portandosi a +110 su Sinner. Lo spagnolo, nella migliore delle ipotesi, ovvero vincendo anche l’ATP 500, si ritroverebbe a +280 punti.

RANKING SENZA I 400 PUNTI DI INDIAN WELLS

1 Jannik Sinner 9360

2 Novak Djokovic 7460

3 Carlos Alcaraz 7360

4 Alexander Zverev 7035

5 Daniil Medvedev 6275

RANKING VIRTUALE SENZA I PUNTI DEGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 9180 (-180) [Già certo di restare numero 1 al termine degli US Open]

2 Alexander Zverev 6675 (-360) (-2505 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6640 (-720) (-2540 da Sinner)

4 Novak Djokovic 5460 (-2000) (-3720 da Sinner)

5 Daniil Medvedev 5075 (-1200) (-4105 da Sinner)

PUNTI DA DIFENDERE DOPO GLI US OPEN

JANNIK SINNER

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing W 500

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna W 500

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRF 1000

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2180

NOVAK DJOKOVIC

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris W 1000

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RRW 1300

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2300

CARLOS ALCARAZ

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 680

ALEXANDER ZVEREV

23.09.2024 ATP Tour 250 Chengdu W 250

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R128 10 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

21.10.2024 ATP Tour 500 Tokyo R32 0 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna QF 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400



Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1010

DANIIL MEDVEDEV

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing F 300

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R32 45

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna F 300

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1055