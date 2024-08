Perché si é ritirato Darderi: il punteggio con Cobolli al momento dell’interruzione

Flavio Cobolli avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti) superando Luciano Darderi, che si è ritirato sul punteggio di 7-6 3-1 in favore del romano. La sfida tutta italiana che ha aperto la giornata odierna si è concluso quindi anzitempo, con i nostri portacolori che hanno vissuto un match quanto mai particolare.

Il primo set si è aperto con Luciano Darderi che ha messo subito in mostra qualche piccolo problema alla gamba destra, ma riuscendo comunque a giocare al massimo delle sue potenzialità, tanto da raggiungere il tie-break. Il parziale, chiuso sul 7-4 in favore di Cobolli, ha segnato indelebilmente l’incontro, dato che nel secondo parziale non c’è stata più partita.

Quando sembrava che il classe 2002 di origine argentina avesse smaltito i problemi fisici, lo stesso di malessere si è ripresentato e ha costretto il numero 34 del mondo ad alzare bandiera bianca. Una situazione che ha fatto concludere in anticipo il derby italiano e che, di pari passo, aveva anche fatto vivere qualche momento di tensione tra i due.

La sensazione dal campo era che Flavio Cobolli si lamentasse del comportamento del rivale, “reo” di accentuare un po’ troppo il suo infortunio. Come si è visto, invece, Luciano Darderi ha dovuto ritirarsi a metà secondo set, quando ormai il match era scappato dall’altra parte. I due tennisti, chiariti gli screzi, si sono salutati in maniera amichevole, con Cobolli che ora si prepara al match di ottavi di finale contro il vincente della sfida tra Nishioka e Hurkacz.