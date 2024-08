Perché le regate di Luna Rossa sono in ritardo e cosa succede in caso di cancellazione

A Barcellona soffia un vento troppo leggero ed è impossibile dare il via alle prime regate della Louis Vuitton Cup: una brezza tra i 5 e i 7 nodi (dipende dal luogo di riferimento che si prende sullo specchio d’acqua) non consente alle barche di alzarsi sui foil, pecualiarità degli AC75. Le previsioni meteo erano pessime e purtroppo sul campo C si sono verificate le situazioni tanto temute, insieme a un’onda alta circa 40 centimetri.

Il comitato di gara ha incominciato a rinviare l’inizio delle prove. L’avvio era previsto alle ore 14.10 con il confronto tra Orient Express e Alinghi, ma lo scafo francese e quello svizzero avevano bisogno di essere trainati dai gommoni per poter prendere il volo. Il via è stato rimandato di volta in volta, fino a giungere alle ore 14.46 quando la sfida tra i francesi e gli svizzeri ha preso effettivamente il via.

Questo è il motivo per cui anche le regate di Luna Rossa contro Team New Zealand e Orient Express sono state rinviate (erano previste come secondo e quarto match di giornata). Cosa succede in caso di cancellazione delle regate? Verranno recuperate nelle giornate di lunedì 2, giovedì 5 e venerdì 6 settembre con l’intento di completare le prove valide per il primo round robin.