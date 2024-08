Perché è stato penalizzato Jorge Martin nella Sprint Race in Austria: la reazione di Borsoi

Jorge Martin è stato penalizzato con un long lap penalty nel corso della Sprint Race del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo era scattato dalla pole position, ma in partenza era stato superato da un baldanzoso Francesco Bagnaia. L’alfiere della Ducati Pramac ha reagito alla fine del primo giro e si è ripreso la prima posizione, che ha conservato fino alla seconda tornata, nei pressi della chicane che spezza il secondo rettilineo del tracciato.

Proprio in quel frangente, infatti, il centauro iberico ha commesso un errore in ingresso della chicane dopo curva 1 e Francesco Bagnaia è tornato a condurre la gara, non mollando più la prima posizione e vincendo di forza la Sprint Race. Quello sbaglio è però costato caro a Martin: da regolamento avrebbe dovuto perdere un secondo nel settore in cui ha commesso l’errore, ma così non è successo e allora i commissari di gara lo hanno punito con un long lap penalty.

Jorge Martin ha osservato la penalità ed è rientrato in pista in terza posizione, venendo scavalcato da Marc Marquez. Quando mancavano quattro giri, però, Marquez è caduto e così Martin si è ripreso la seconda piazza. Un risultato che ha portato Bagnaia e lo spagnolo a essere a pari punti nella classifica generale del Mondiale MotoGP, anche se il piemontese è formalmente in testa perché ha vinto più Gran Premi rispetto all’avversario. Va annotato che Gino Borsoi, team manager di Pramac, ha dichiarato ai microfoni di Sky che la sanzione era corretta.