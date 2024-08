Pentathlon moderno, Matteo Cicinelli: “Sono felice, per me è già una vittoria essere qui”

Matteo Cicinelli si è classificato 15° al termine del ranking round di scherma dell’individuale maschile di pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024 con 220 punti e domani nella Semifinale B dovrà rientrare tra i migliori 9 della sua batteria per accedere alla finale di sabato.

A margine della prova odierna l’azzurro ha commentato alla UIPM la sua prestazione, ma ha soprattutto descritto le emozioni provate nel gareggiare ai Giochi, con le restanti prove, in programma domani (semifinali) e sabato (finale) che si svolgeranno nella cornice dello Chateau de Versailles, che ha già ospitato le gare di equitazione.

Le emozioni di Matteo Cicinelli, riportate dalla FIPM: “Sono felice. Per me è già una vittoria essere qui. L’atmosfera era incredibile, ho le lacrime agli occhi. Non avrei mai voluto che finisse questa sensazione. Versailles mi piace molto, ieri ci siamo allenati lì, è incredibile. Non abbiamo mai gareggiato in uno stadio del pentathlon così grande. Una grande emozione“.