Pentathlon moderno, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan restano in corsa dopo il ranking round di scherma

Sono iniziate le Olimpiadi di Parigi 2024 anche per gli azzurri del pentathlon moderno: nel ranking round maschile di scherma si attestano rispettivamente al 15° ed al 18° posto i due azzurri in gara, ovvero Matteo Cicinelli e Giorgio Malan. I diciotto atleti che si qualificheranno alla finale conserveranno il punteggio totalizzato quest’oggi anche per l’ultimo atto.

Matteo Cicinelli termina il ranking round al 15° posto a quota 220, frutto di 19 assalti vinti e 16 persi, medesimo score del cinese Li Shuhuan, con l’azzurro davanti per aver vinto lo scontro diretto. Poco più indietro l’altro italiano in gara, Giorgio Malan, che chiude in 18ma posizione con 215 punti, grazie a 18 stoccate messe a segno e 17 subite, così come il magiaro Balazs Szep, che però precede l’azzurro per aver vinto l’assalto contro Malan.

In coabitazione al primo posto chiudono l’ucraino Oleksandr Tovkai e l’egiziano Ahmed Elgendy, in vetta con 245 punti (24 – 11 il loro record odierno), i quali distanziano di una stoccata il lettone Pavels Svecovs, terzo a quota 240 (23 – 12), e di due il sudcoreano Jun Woongtae, quarto a quota 235 (22 – 13). Condividono la quinta posizione l’elvetico Alexandre Dallenbach ed il nipponico Taishu Sato con 230 (21 – 14).

RANKING ROUND SCHERMA MASCHILE PARIGI 2024

1 27 TOVKAI Oleksandr UKR 24 11 245 1

2 4 ELGENDY Ahmed EGY 24 11 245 0

3 30 SVECOVS Pavels LAT 23 12 240

4 2 JUN Woongtae KOR 22 13 235

5 26 DALLENBACH Alexandre SUI 21 14 230 1

6 13 SATO Taishu JPN 21 14 230 0

7 23 UNAL Bugra TUR 20 15 225 5

8 15 GUTKOWSKI Lukasz POL 20 15 225 4

9 8 KASPERCZAK Kamil POL 20 15 225 4

10 7 SEO Changwan KOR 20 15 225 3

11 6 PRADES Valentin FRA 20 15 225 3

12 22 MIHALEV Todor BUL 20 15 225 3

13 12 SHABAN Mohanad EGY 20 15 225 3

14 14 DOGUE Marvin GER 20 15 225 2

15 17 CICINELLI Matteo ITA 19 16 220 1

16 21 LI Shuhuan CHN 19 16 220 0

17 3 SZEP Balazs HUN 18 17 215 1

18 10 MALAN Giorgio ITA 18 17 215 0

19 18 LIEBIG Fabian GER 17 18 210 2

20 11 LUO Shuai CHN 17 18 210 1

21 5 HERNANDEZ Emiliano MEX 17 18 210 0

22 25 TORRES Andres ECU 16 19 205 1

23 9 MOURCIA Jean-Baptiste FRA 16 19 205 0

24 31 SERRANO Franco ARG 15 20 200 2

25 32 FERNANDEZ Andres GUA 15 20 200 1

26 28 CHEKAN Vladyslav UKR 15 20 200 0

27 20 BROWN Charles GBR 14 21 195 1

28 33 CARRILLO Duilio MEX 14 21 195 1

29 24 CHOONG Joseph GBR 14 21 195 1

30 1 BOHM Csaba HUN 13 22 190 1

31 29 BUSTOS Esteban CHI 13 22 190 0

32 16 VLACH Martin CZE 12 23 185 1

33 36 YOHUANG Phurit THA 12 23 185 0

34 19 GRYCZ Marek CZE 10 25 175 1

35 34 BORODA-DUDOCHKIN Georgiy KAZ 10 25 175 1

36 35 ROJAS Marcos CUB 10 25 175 1