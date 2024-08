Pentathlon moderno, Elena Micheli ed Alice Sotero sono seconda e terza in semifinale e centrano l’ultimo atto alle Olimpiadi

Anche nella prova individuale femminile del pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia avrà due rappresentanti in finale: Elena Micheli ed Alice Sotero avanzano tranquillamente all’ultimo atto classificandosi rispettivamente seconda e terza nella Semifinale A.

Le azzurre, con Micheli a quota 220 e Sotero con 185 dopo il ranking round di scherma di giovedì, iniziano in maniera perfetta nell’equitazione, dove entrambe ottengono un netto nel tempo, che vale 300 punti. Nel bonus round di scherma Sotero guadagna 8 punti, mentre Micheli 4, ma è poi nel nuoto che le azzurre fanno la differenza rispetto alla concorrenza.

Sotero, infatti, fa segnare il miglior crono, seguita a ruota da Micheli, con le azzurre che totalizzano rispettivamente 290 e 289 punti: Micheli parte nel laser run in testa, mentre Sotero ha recuperato gran parte del terreno perso nel ranking round di scherma, portandosi già in una posizione che vale la virtuale qualificazione.

Nel laser run conclusivo Micheli fa gara di testa, mentre Sotero viaggia su ritmi altissimi, tenendo sempre un margine di sicurezza sulla decima posizione, che porterebbe all’esclusione dalla finale. Nell’ultimo giro, a qualificazione ormai in cassaforte, il gruppetto di testa non forza, la britannica Kerenza Bryson chiude a quota 1402, davanti ad Elena Micheli, seconda a 11401, stesso score di Alice Sotero, rientrata sulle prime nel finale. Per l’astigiana c’è il terzo miglior tempo nel laser run, per 618 punti, mentre alla romana basta il decimo riscontro, per 588 punti.

SEMIFINALE A INDIVIDUALE FEMMINILE PARIGI 2024

1 BRYSON Kerenza GBR 1402 Q OR 0:00

2 MICHELI Elena ITA 1401 Q 0:01

3 SOTERO Alice ITA 1401 Q 0:01

4 SEONG Seungmin KOR 1400 Q 0:02

5 FRENCH Kate GBR 1398 Q 0:04

6 HLAVACKOVA Lucie CZE 1395 Q 0:07

7 OTEIZA Marie FRA 1395 Q 0:07

8 ISMAIL Malak EGY 1391 Q 0:11

9 ASADAUSKAITE Laura LTU 1389 Q 0:13

10 ZILLEKENS Annika GER 1387 0:15

11 OLIVER Mayan MEX 1386 0:16

12 JAWAID Marlena SWE 1345 0:57

13 JANSE van RENSBURG Genevieve AUS 1322 1:20

14 SAVNER Jessica USA 1310 1:32

15 POTAPENKO Yelena KAZ 1301 1:41

16 ABREU Isabela BRA 1280 2:02

17 ABDELMAKSOUD Salma EGY 1084 5:18

18 LANGREHR Rebecca GER 1022 6:20