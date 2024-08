Pentathlon moderno, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan approdano in finale alle Olimpiadi

Matteo Cicinelli e Giorgio Malan approdano alla finale della prova individuale maschile del pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024: i due azzurri superano brillantemente le semifinali odierne e domani saranno tra i 18 atleti che si contenderanno le medaglie, ripartendo dal punteggio accumulato ieri nel ranking round di scherma. Cicinelli, dunque, scatterà da quota 220, Malan da 215: il podio virtuale è a quota 235, la vetta a 245, e gli azzurri sono in piena corsa.

Nella Semifinale A Matteo Cicinelli totalizza 293 punti su 300 nell’equitazione, viene subito battuto nel bonus round di scherma, ma poi piazza il quinto tempo nel nuoto, che vale 311 punti, e chiude con un laser run relativamente tranquillo, nel quale gli basta il nono riscontro assoluto per chiudere al quarto posto complessivo a quota 1508, con un margine rassicurante di 13 secondi sul primo dei non ammessi all’ultimo atto.

Nella Semifinale B, invece, Giorgio Malan chiude addirittura terzo a quota 1511: così come Cicinelli, anche lui totalizza 293 punti nell’equitazione e 311 nel nuoto, ma nel mezzo Malan porta a casa anche 4 punti nel bonus round di scherma. Nella prova conclusiva, il laser run, all’azzurro bastano infine 688 punti per chiudere con un margine di 17″ sul decimo classificato, non qualificato alla finale.

SEMIFINALE A

1 ELGENDY Ahmed EGY 1516 Q OR 0:00

2 DALLENBACH Alexandre SUI 1510 Q 0:06

3 HERNANDEZ Emiliano MEX 1509 Q 0:07

4 CICINELLI Matteo ITA 1508 Q 0:08

5 SVECOVS Pavels LAT 1506 Q 0:10

6 LIEBIG Fabian GER 1504 Q 0:12

7 MOURCIA Jean-Baptiste FRA 1504 Q 0:12

8 BOHM Csaba HUN 1501 Q 0:15

9 PRADES Valentin FRA 1500 Q 0:16

10 VLACH Martin CZE 1495 0:21

11 LUO Shuai CHN 1495 0:21

12 MIHALEV Todor BUL 1491 0:25

13 UNAL Bugra TUR 1481 0:35

14 GRYCZ Marek CZE 1454 1:02

15 CARRILLO Duilio MEX 1453 1:03

16 BORODA-DUDOCHKIN Georgiy KAZ 1452 1:04

17 TORRES Andres ECU 1412 1:44

18 YOHUANG Phurit THA 1375 2:21

SEMIFINALE B

1 SATO Taishu JPN 1515 Q 0:00

2 JUN Woongtae KOR 1515 Q 0:00

3 MALAN Giorgio ITA 1511 Q 0:04

4 GUTKOWSKI Lukasz POL 1505 Q 0:10

5 SEO Changwan KOR 1503 Q 0:12

6 DOGUE Marvin GER 1503 Q 0:12

7 SZEP Balazs HUN 1499 Q 0:16

8 CHOONG Joseph GBR 1497 Q 0:18

9 SHABAN Mohanad EGY 1497 Q 0:18

10 BROWN Charles GBR 1494 0:21

11 CHEKAN Vladyslav UKR 1486 0:29

12 LI Shuhuan CHN 1481 0:34

13 FERNANDEZ Andres GUA 1462 0:53

14 SERRANO Franco ARG 1453 1:02

15 ROJAS Marcos CUB 1420 1:35

16 BUSTOS Esteban CHI 1418 1:37

17 TOVKAI Oleksandr UKR 1222 4:53

18 KASPERCZAK Kamil POL 802 11:53

PUNTEGGI RANKING ROUND SCHERMA FINALISTI PARIGI 2024

1 ELGENDY Ahmed EGY 24 11 245

2 SVECOVS Pavels LAT 23 12 240

3 JUN Woongtae KOR 22 13 235

4 DALLENBACH Alexandre SUI 21 14 230

5 SATO Taishu JPN 21 14 230

6 GUTKOWSKI Lukasz POL 20 15 225

7 SEO Changwan KOR 20 15 225

8 PRADES Valentin FRA 20 15 225

9 SHABAN Mohanad EGY 20 15 225

10 DOGUE Marvin GER 20 15 225

11 CICINELLI Matteo ITA 19 16 220

12 SZEP Balazs HUN 18 17 215

13 MALAN Giorgio ITA 18 17 215

14 LIEBIG Fabian GER 17 18 210

15 HERNANDEZ Emiliano MEX 17 18 210

16 MOURCIA Jean-Baptiste FRA 16 19 205

17 CHOONG Joseph GBR 14 21 195

18 BOHM Csaba HUN 13 22 190