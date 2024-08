Pentathlon moderno, buon avvio per Elena Micheli nella scherma. Alice Sotero attardata, Clouvel ipoteca l’oro

Si chiude in chiaroscuro per l’Italia il ranking round di scherma valido per la prova individuale femminile del pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024: Elena Micheli chiude decima, non distante dalla zona podio, mentre Alice Sotero finisce nelle retrovie e sarà costretta ad una rimonta sia in semifinale che nell’eventuale finale.

Elena Micheli chiude al decimo posto a quota 220, in virtù di 19 assalti vinti e 16 persi, in coabitazione con l’uzbeka Alise Fakhrutdinova, nona per aver vinto lo scontro diretto, mentre è 34ma e terzultima Alice Sotero, a causa di 12 stoccate messe a segno e 23 subite, per un totale di 185 punti, assieme alla messicana Mariana Arceo, 35ma per aver perso l’assalto contro l’azzurra.

Fa il vuoto e si candida fortemente per la vittoria finale la padrona di casa transalpina Elodie Clouvel, che con un bilancio di 27-8 si porta a quota 260 e scappa via, dato che la più immediata inseguitrice, la magiara Michelle Gulyas, è distante 3 stoccate, con 245 punti. Chiude il podio virtuale la britannica Kate French, terza a quota 240. Quelle che saranno poi le 18 atlete finaliste ripartiranno da questi score nell’atto conclusivo.

RANKING ROUND SCHERMA FEMMINILE PARIGI 2024

1 12 CLOUVEL Elodie FRA 27 8 260

2 10 GULYAS Michelle HUN 24 11 245

3 13 FRENCH Kate GBR 23 12 240

4 25 NOVOTNA Veronika CZE 22 13 235

5 7 BRYSON Kerenza GBR 21 14 230 1

6 11 OTEIZA Marie FRA 21 14 230 0

7 27 ZHANG Mingyu CHN 20 15 225 1

8 1 SEONG Seungmin KOR 20 15 225 0

9 35 FAKHRUTDINOVA Alise UZB 19 16 220 2

10 24 MICHELI Elena ITA 19 16 220 1

11 8 KIM Sunwoo KOR 19 16 220 0

12 26 OLIVER Mayan MEX 18 17 215 3

13 36 JANSE van RENSBURG Genevieve AUS 18 17 215 2

14 21 LANGREHR Rebecca GER 18 17 215 1

15 16 JAWAID Marlena SWE 18 17 215 0

16 9 ISMAIL Malak EGY 17 18 210 2

17 14 HEREDIA Laura ESP 17 18 210 2

18 22 ZILLEKENS Annika GER 17 18 210 1

19 28 JURT Anna SUI 17 18 210 1

20 19 MALISZEWSKA Anna POL 16 19 205 4

21 32 SAVNER Jessica USA 16 19 205 4

22 18 HLAVACKOVA Lucie CZE 16 19 205 3

23 17 ASADAUSKAITE Laura LTU 16 19 205 3

24 3 OZYUKSEL Ilke TUR 16 19 205 2

25 4 ABDELMAKSOUD Salma EGY 16 19 205 2

26 5 VENCKAUSKAITE Gintare LTU 16 19 205 2

27 29 POTAPENKO Yelena KAZ 15 20 200 3

28 20 PERMYKINA Valeriia UKR 15 20 200 2

29 30 HERNANDEZ Sophia GUA 15 20 200 2

30 31 UCHIDA Misaki JPN 15 20 200 2

31 2 GUZI Blanka HUN 15 20 200 1

32 23 DOMINIAK Natalia POL 14 21 195

33 34 NARANJO Sol ECU 13 22 190

34 6 SOTERO Alice ITA 12 23 185 1

35 15 ARCEO Mariana MEX 12 23 185 0

36 33 ABREU Isabela BRA 10 25 175