Pentathlon, la squadra azzurra fa rotta verso le Olimpiadi con sogni di gloria importanti

Ci siamo. Iniziano ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024 anche per la nostra formazione di pentathlon moderno. Le gare inizieranno solamente nella giornata dell’8 agosto, per cui i nostri alfieri hanno avuto qualche giorno extra di allenamenti a disposizione, per presentarsi nel migliore dei modi alla kermesse con i Cinque Cerchi.

La nazionale italiana è reduce da una settimana di lavoro intenso. Si è concluso, infatti, un Training Camp per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) che assieme ad Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), terza italiana qualificata per Parigi, si sono ritrovati dal 22 al 28 luglio presso gli impianti dello Sports Training Village (STV) dell’Università di Bath, in Gran Bretagna.

Il gruppo azzurro, aspetto decisamente importante, si è allenato con i colleghi inglesi, tedeschi, egiziani, lituani e svizzeri. Il focus principale è stato sulla scherma, come ha confermato Ivan Lo Giudice, direttore tecnico nella nazionale. “Abbiamo scelto Bath perchè come clima e come struttura si prestava benissimo alla finalizzazione del lavoro, in questo periodo, in vista dei Giochi Olimpici. I ragazzi, oltre al focus sulla scherma, hanno svolto il normale lavoro in vista di un’Olimpiade, per finalizzare gli aspetti tecnici e atletici. Adesso sono pronti, motivati, vogliosi di entrare in gara. Per entrambi si tratta della prima Olimpiade, devono godersela al 100% e il morale è alto“.

Meno di una settimana per limare gli ultimi dettagli per la squadra olimpica composta da Giorgio Malan, Matteo Cicinelli, Elena Micheli (Carabinieri) e Alice Sotero (Fiamme Azzurre) in vista dell’importante appuntamento parigino. Le gare si svolgeranno dall’8 all’11 agosto 2024 tra l’Arena Paris Nord e lo Chateau de Versailles (semifinali e finali).