Pentathlon moderno, Elena Micheli quinta alle Olimpiadi. 13ma Sotero, oro Gulyas davanti a Clouvel

L’Italia del pentathlon moderno, dopo aver festeggiato il bronzo di Giorgio Malan nell’individuale maschile, deve rinviare l’appuntamento con la prima medaglia olimpica al femminile: dopo i quarti posti di Claudia Corsini ad Atene 2004 e di Alice Sotero a Tokyo 2020, Elena Micheli si classifica quinta a Parigi 2024. La stessa Sotero, che fu anche settima a Rio 2016, oggi termina tredicesima.

L’oro va alla magiara Michelle Gulyas, che rimonta e batte la padrona di casa transalpina Elodie Clouvel, che pasticcia al tiro e si deve accontentare dell’argento, mentre il bronzo va alla sudcoreana Seungmin Seong, autrice di una gran prova nel laser run conclusivo.

Quinta piazza per Elena Micheli, apparsa in apnea nella prova finale e superata anche dall’altra magiara Blanka Guzi, quarta in rimonta dalle retrovie. Alice Sotero, costretta ad una gara tutta all’inseguimento dal ranking round di scherma ed ottava dopo il nuoto, cede qualcosa nell’ultima prova ed è tredicesima.

Campionessa olimpica è l’ungherese Michelle Gulyas, che con 1461 punti strappa il record del mondo ad Alice Sotero (1443, fatto segnare in occasione dell’oro agli European Games 2023), ma la grande sconfitta di giornata è la francese Elodie Clouvel, che torna sul secondo gradino del podio olimpico dopo l’argento di Rio 2016, ma si fa scavalcare nel laser run e chiude a quota 1452, a 9″ dalla magiara.

Grande prova nel laser run conclusivo e medaglia di bronzo per la campionessa del mondo in carica, la sudcoreana Seungmin Seong, terza a quota 1441, a 20″ dall’oro. Gran rimonta per l’altra magiara in gara, Blanka Guzi, partita 13ma, che fa segnare il record olimpico nel laser run in 10’45″48, per 655 punti (precedente 633), ma resta ai piedi del podio a quota 1433, a 28″, chiudendo davanti ad Elena Micheli, quinta con 1424 punti, a 37″. Tredicesima piazza, infine, per Alice Sotero con 1389 punti, a 1’12” dalla vetta.