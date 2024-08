Pentathlon, Elena Micheli: “Qualche errore di troppo in piazzola ha compromesso la gara”

Elena Micheli chiude al quinto posto la prova individuale del pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024: delle incertezze nelle prime due sessioni di tiro nel laser run conclusivo costano all’azzurra secondi preziosi che le fanno perdere il treno che conduceva ad una medaglia. Queste le parole a fine gara della romana.

L’analisi della gara dell’azzurra: “C’è poco da dire, diciamo che, vedendo il bicchiere mezzo pieno, sono contenta di un quinto posto in una gara dove mi sono sentita veramente una protagonista: tutte prove buone, e qualche errore di troppo in piazzola, che però, di fronte alla bravura delle altre, ha compromesso la gara“.

Il bilancio di Elena Micheli sul percorso fatto per giungere a Parigi 2024: “Dall’altro lato della medaglia, c’è un po’ di amarezza per aver vissuto questi tre anni di avvicinamento con l’amore del mio staff da una parte, ma rabbia dall’altra, per situazioni complesse. Da tutto ciò ho imparato che le medaglie vanno conquistate”.

La due volte campionessa del mondo è consapevole di aver provato in tutti i modi a salire sul podio olimpico: “Io ed Ali (Alice Sotero, giunta 13ma, ndr) abbiamo provato ad andarla a prendere, perciò va bene così. Ci riproverò sicuramente, e sono grata alle persone che mi hanno seguita, con tutto il mio cuore“.