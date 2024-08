Pattinaggio artistico: Sarina Joos sesta dopo lo short alla tappa Junior Grand Prix di Riga

Comincia in modo positivo la stagione di Sarina Joos. L’azzurra, attualmente una delle esponenti di punta del pattinaggio artistico femminile italiano, ha chiuso al sesto posto lo short program valido per la prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025, in fase di svolgimento in quel di Riga, in Lettonia.

La nativa di Zurigo si è resa protagonista di un prova pulita, seppur viziata da alcune sbavature nella rotazione dei salti, fattore che ha leggermente condizionato il realtivo grado di esecuzione. Nello specifico Joos ha inaugurato la perfromance con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, salto quest’ultimo chiamato sul quarto, esattamente come accaduto al doppio axel. Più falloso invece il triplo flip singolo, redarguito con la chiamata di sottoruotato e di filo poco marcato in ingresso.

Raccogliendo tuttavia il massimo del livello nelle tre trottole, oltre che livello tre nella sequenza di passi, l’allieva seguita da Linda van Troyen, Sindra Kriisa e Lorenzo Magri si è attestata in zona 56.69 (31.42, 25.27), buon punto di partenza che potrebbe concederle di scalare ancora la classifica in vista del libero. Al comando svetta una sempre più imprendibile Mao Shimada, pattinatrice nipponica che continua a spingere nella sua striscia aperta di imbattibilità dominando il corto in lungo e in largo, rubando l’occhio con la solita maestria nel doppio axel, nel triplo flip e nel triplo lutz agganciato al triplo toeloop oltre che nelle trottole, tutte di grande qualità. Con il punteggio di 71.67 (41.27, 30.40), la nipponica ha rifilato un gap di sei punti alla compagna di squadra Ikura Kushida, seconda con 66.36 (37.76, 28.60) davanti alla sudcoreana Nayeon Ko, terza con 64.04 (36.78, 27.76).

In campo maschile dominio totale del giapponese Sena Takahashi, unico del lotto a spingersi oltre quota 80, come dimostrano gli 81.05 (44.91, 36.14) maturati grazie al triplo axel, al triplo lutz in catena con il triplo toeloop e il triplo flip. 75.61 (41.91, 33.70) invece per l’israeliano Nikita Sheiko, il quale ha preceduto il sudcoreano Jaekuun Lee, terzo con 73.78 (40.91, 32.87). Da segnalare poi il debutto dell’azzurro Nikolaj Di Tra, ventiquattresimo con 41.64 (17.84, 23.80).

Equilibrio precarissimo infine nelle coppie d’artistico, dove al momento comandano i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, leader con 55.41 (30.45, 24.95) immediatamente seguiti dagli statunitensi Olivia Flores-Luke Wang, secondi con 54.38 (29.68, 24.70), praticamente attaccati dai cinesi Jiaxuan Zhang-Yihang Huang, terzi con 54.21 (31.02, 24.19) con però una caduta nel triplo salchow lanciato.

