Paola Egonu MVP delle Olimpiadi! Miglior giocatrice del torneo: trionfo totale

Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’opposto dell’Italia ha ricevuto il riconoscimento come MVP della rassegna a cinque cerchi, in virtù dell’enorme contributo tecnico e agonistico che ha garantito alla nostra Nazionale lungo il cammino che ha portato alla conquista della medaglia d’oro. La bomber veneta ha messo a segno 27 punti nella finale disputata contro gli USA, dove aver già giganteggiato contro Serbia e Turchia quarti e semifinale.

Paola Egonu è stata impeccabile in fase offensiva, risultando risolutrice nei momenti caldi della fase a eliminazione diretta e chiudendo sempre da top scorer: le grandi rivali Tijana Boskovic e Melissa Vargas si sono arrese negli scontri diretti, poi l’attaccante ha giganteggiato anche nell’atto conclusivo contro le americane. L’azzurra, che ha naturalmente ricevuto anche il premio come miglior opposto della manifestazione, rimpingua così la propria bacheca individuale.

La 25enne era già stata MVP nelle Nations League vinte nel 2022 e nel 2024 (giusto qualche settimana fa), nei trionfali Europei del 2021 e in tre Champions League, oltre che in svariate edizioni di Coppa Italia e Serie A1. Non sono previsti premi economici specifici per questi riconoscimenti individuali in occasione delle Olimpiadi, a differenza di quanto accade nelle altre competizioni internazionali (ad esempio nell’ultima Nations League aveva guadagnato 40.000 dollari complessivi).