Paola Egonu col cuore colmo di gioia: “Era questo l’obiettivo che avevamo, Velasco bravissimo a renderci squadra”

La più forte. Paola Egonu ha saputo trasformare le lacrime e le polemiche del passato in sorrisi e abbracci, dopo il trionfo storico della Nazionale italiana di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre, allenate da Julio Velasco, hanno dominato la Finale per l’oro contro gli Stati Uniti (campioni del 2021 a Tokyo) e si sono imposte con il punteggio di 25-18; 25-20; 25-17.

Un percorso strepitoso, con un solo set perso nelle partite affrontate, e in cui Egonu è stata la primattrice in campo con le straordinarie qualità in attacco. “Quello che provo in questo momento è un’emozione indescrivibile, sono fierissima di come abbiamo affrontato questo torneo. Sono contenta perché questa era l’obiettivo che avevamo. È stato un percorso a tappe, pensando una partita alla volta e un punto alla volta, non pensando mai a quello che sarebbe potuto essere e invece è stato“, ha ammesso l’azzurra ai microfoni di RaiSport HD.

“Ci siamo sempre dette che le emozioni che proviamo noi, le provano anche le nostre avversarie. Per cui, abbiamo cercato sempre di aggredire e di servirci di quello che sentivamo per dare un’impronta alle partite. È sicuramente il giorno più bello della mia vita sportiva“, ha aggiunto Egonu sull’approccio della compagine.

In conclusione, una sottolineatura sul lavoro fatto da Julio Velasco: “Lui è stato bravissimo a compattarci e a creare un gruppo estremamente unito. La nostra è una vera squadra, che mancava da un po’“.