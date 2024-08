Pallanuoto, nel giorno della protesta del Settebello alle Olimpiadi vince la Spagna. Azzurri domani per il settimo posto

Le spalle rivolte alla giuria durante gli inni, poi i primi 4′ di gioco in inferiorità, non numerica in acqua, dove si è in 7 contro 7, ma nei fatti, con un azzurro che si disinteressa dell’azione difensiva: alla luce di quanto messo in atto dal Settebello nella semifinale per il quinto posto contro la Spagna nel torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, passa in secondo piano la sconfitta dell’Italia per 9-11, con gli azzurri che torneranno in acqua per giocare per il settimo posto già domani alle 19.35 contro la perdente di Grecia-Australia.

Clima surreale creato dalla protesta del Settebello, che decide di giocare in pratica per 4′ in inferiorità numerica, così come accaduto nei quarti di finale con l’Ungheria dopo l’espulsione per gioco violento, in passato definita brutalità, di Condemi. La Spagna gioca a ritmi blandi, ma non può non segnare quando ne ha l’opportunità, e così a metà primo quarto lo score è di 0-3, che gli iberici dopo 8′ ritoccano a 0-4. L’Italia, dunque, è chiamata ad inseguire, successivamente si gioca una vera partita, con la Spagna che va sul 5-0, ed il primo gol del Settebello arriva poco dopo la metà della seconda frazione con Iocchi Gratta. La Spagna torna sul +5, ma Gianazza e Fondelli fissano lo score sul 3-6 dopo 16′.

Nel terzo quarto l’Italia arriva al -1 grazie ai gol di Di Fulvio ed Echenique, ma la Spagna ricaccia indietro gli azzurri portandosi sul 5-8, Prescutti sigla il -2, ma a fil di sirena gli iberici trovano il gol del 9-6. Nell’ultima frazione il Settebello torna nuovamente a -1 con le reti di Iocchi Gratta ed Echenique, ma la Spagna ancora una volta replica e trova il +3 sull’11-8. Bruni sigla la rete del 9-11, ma l’Italia non ha più la forza di rientrare. Il Settebello giocherà per il settimo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma oggi ha lanciato un segnale molto forte, che resterà impresso nella storia di questo sport.

TABELLINO

Italia-Spagna 9-11

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Velotto, Gianazza 1, Fondelli 1, Condemi, Renzuto Iodice, Echenique 2, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma, Iocchi Gratta 2 (1 rig.), Nicosia. All. Campagna.

Spagna: Aguirre, Munarriz Egana 1, Granados Ortega 3, Sanahuja, De Toro Dominguez 1, Larumbe Gonfaus 2, Famera 1, Cabanas Pegado, Tahull Compte, Perrone Rocha 3, Biel Lara, Bustos Sanchez, Lorrio. All. Martin Lozano.

Arbitri: Zwart (NED) e Dervieux (FRA).

Note: parziali 0-4, 3-2, 3-3, 3-2. Espulsi per proteste nel terzo tempo Granados Ortega a 7’12” e Presciutti a 7’54”. Uscito per limite di falli Sanahuja a 1’09” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/9 + un rigore e Spagna 4/9. Nicosia subentra a Del Lungo dopo 1’25” del primo tempo.