Pallanuoto, la Croazia raggiunge la Serbia in finale alle Olimpiadi. Ungheria piegata 9-8

La Croazia è la seconda finalista del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: nell’ultimo atto sarà derby balcanico con la Serbia, mentre l’Ungheria, che aveva eliminato l’Italia ai tiri di rigore, questa sera cede per 8-9 ai croati e dovrà giocarsi il bronzo contro gli Stati Uniti.

Primo quarto pirotecnico: vantaggio della Croazia, poi in un minuto e mezzo l’Ungheria con Jansik, Vamos e Fekete, ribalta lo score e si porta sul 3-1. Fatovic si carica la squadra sulle spalle e con due reti ristabilisce la parità sul 3-3. Nella seconda frazione Vamos riporta avanti i magiari, ancora Fatovic pareggia, Varga segna per l’Ungheria, ma poi i croati aprono il break decisivo con altre due reti di Fatovic ed il gol di Zuvela, per il 7-5 di metà gara.

Nel terzo periodo Angyal accorcia, ma Bukic ristabilisce le distanze, Jansik riporta ancora i magiari a -1, ma lo stesso Bukic dà ancora il +2 alla Croazia sul 9-7. Nell’ultimo quarto la Croazia perde subito Fatovic per raggiunto limite di falli e non segna più, ma l’Ungheria riesce solo a tornare per l’ennesima volta sul -1 grazie al gol di Nagy a metà frazione. Nel finale non si va più in gol e la Croazia vince per 9-8.