Pallanuoto, il Settebello fa poker alle Olimpiadi. Campagna: “Ottimo percorso, ora testa alla Grecia”

Sandro Campagna non poteva festeggiare in maniera migliore le sue 500 panchine alla guida del Settebello. L’Italia, infatti, ha demolito con il punteggio di 18-7 la Romania nel quarto impegno del torneo di pallanuoto maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e, di conseguenza, ha confermato il suo ottimo percorso nel torneo con i Cinque Cerchi.

Come si sta sviluppando la situazione in classifica? Grazie alla vittoria degli Azzurri e alla concomitante sconfitta della Grecia con la Croazia (14-13), il Settebello guida il gruppo A con 11 punti. Nell’ultima gara della fase a gironi la formazione guidata dal CT Campagna affronterà la Grecia nella giornata di domani, lunedì 5 agosto, alle 15:10 con l’obiettivo di assicurarsi il primo posto.

Il commento di Sandro Campagna al termine dell’incontro: “Dobbiamo continuare così il nostro percorso. I ragazzi hanno offerto una bella prestazione, dimostrando di essere in una buona condizione fisica e mentale. La sfida con la Grecia determinerà la classifica del girone e i relativi incroci ai quarti, ma siamo focalizzati su noi stessi senza fare calcoli. Rispetto alle vittorie con Stati Uniti e Croazia con il Montenegro non avevamo disputato la nostra miglior partita. C’erano stati degli errori su cui abbiamo lavorato a livello tattico e questa sera li abbiamo sistemati”. (Fonte: FIN).

Ovviamente non poteva mancare una battuta sulle 500 panchine azzurre: “Sono contento di aver tagliato il traguardo delle 500 partite alla guida della Nazionale italiana. È uno stimolo per tutto il movimento e la Federazione. Ho un gran rapporto con il presidente Barelli. Sono passate tante generazioni di atleti in questi anni. Adesso testa però alle prossime quattro partite perché saranno importanti. Spero di presentarmi alla panchina numero 504 nel modo giusto”.