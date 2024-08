Pallamano: la Germania stacca il pass per la finalissima, battuta la Spagna all’ultimo respiro

La Germania è la prima finalista per l’oro nel torneo di pallamano maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I teutonici la spuntano 25-24 al photofinish contro una Spagna davvero difficile da domare per i tedeschi.

I teutonici partono forti in un primo tempo giocato ad alto ritmo, ma le “Furie Rosse” non mollano: alla fine dei primi 30 minuti si va quindi al riposo sul 12-12, in perfetta parità.

Nella ripresa, la musica non cambia: è un testa a testa che si traduce nel 20-20 del 46′. Da li inizia una guerra di nervi: la Germania va avanti 22-20, la Spagna rimonta sul 22-23. A dieci minuti dalla fine però si torna in parità a quota 23-23.

Volata finale: Casado riporta avanti gli spagnoli, Mertens pareggia. E’ 24-24 al 55′: ultimi cinque minuti. La Germania ne ha di più: Knorr segna al 57′, poi i tedeschi difendono. La Spagna le prova tutte mettendo anche un giocatore in più in mezzo per svuotare la sua porta, ma non basta.

I tedeschi festeggiano al termine di un’altra partita clamorosa. Vanno in finale per l’oro, dove attendono una fra Slovenia e Danimarca. Le “Furie Rosse” invece si devono accontentare della finale per il bronzo.