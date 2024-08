Pallamano, la Germania manda al tappeto la Francia! Decise le semifinaliste delle Olimpiadi

Una giornata pazzesca di pallamano, per quanto riguarda il torneo maschile, si è conclusa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco come sono andate le cose nei quarti di finale che hanno promosso 4 squadre alle semifinali dei prossimi giorni. Nella prima gara di questo 7 agosto, a spuntarla 29-28, all’overtime, in rimonta, dopo esser stata sotto 8-12 all’intervallo, è stata la Spagna, che è riuscita a eliminare un Egitto davvero organizzato e cinico, che per poco non è riuscito a fare il colpaccio.

Poi il “Match of the Day”, quello nel quale la Germania – all’ultimo secondo dei tempi supplementari – ha estromesso i padroni di casa della Francia dal torneo. Un duello incredibile quello fra i transalpini e i teutonici, con i tedeschi capaci di avere la meglio, dopo il 29-29 dei regolamentari, per 35-34 al photofinish grazie alla rete risolutiva di Uscins e alla parata di Spaeth.

Successivamente il livello della tensione non è calato, anzi. In un rovente Danimarca-Svezia, i primi hanno avuto la meglio sui rivali con lo score conclusivo di 32-31, dopo un primo tempo chiuso sul 16-16, ottenendo un passaggio del turno pesantissimo in ottica medaglie. Infine la Slovenia. I balcanici si sono liberati 33-28 della Norvegia, in una partita gestita dall’inizio alla fine e controllata magistralmente dopo il 16-12 dell’intervallo.

Questo il quadro delle semifinali in programma il 9 agosto

Germania-Spagna dalle 16.30

Slovenia-Danimarca dalle 21.30