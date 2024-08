Pagelle Vuelta a España 2024: Van Aert perfetto, a Groves non riesce la rimonta

PAGELLE TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Wout van Aert, voto 10: uno dei corridori più poliedrici, forti e vincente degli ultimi anni non poteva prolungare molto il suo digiuno. Dopo un’annata davvero sfortunata, tra infortuni e successi mancati di un nulla, oggi è il giorno giusto. Il belga ha fatto una volata poderosa, dimostrando che la gamba è tornata quella buona. La Maglia Verde sembra aver già un padrone, ma occhio alle sorprese in senso positivo nelle prossime giornate.

Kaden Groves, voto 8: si conferma un velocista di primissimo piano, arrendendosi solo allo strapotere del belga. Dopo il successo di ieri oggi non riesce a replicare la rimonta, dovendo anche spendere i suoi uomini negli ultimi chilometri per riprendere la sparata di Campenaerts. L’australiano comunque è sempre sul pezzo, e soprattutto alla Vuelta, difficilmente sbaglia una volata.

Jon Aberasturi, voto, 7.5: un risultato di altissimo prestigio per l’Euskaltel – Euskadi, che sta correndo una corsa a tappe iberica fin qui da grande protagonista. Bravissimo a trovarsi nel posto giusto al momento giusto, lo spagnolo coglie una terza posizione di grande rilievo. Miglior risultato in carriera per il classe 1989, che va a migliorare il quarto posto ottenuto nel 2019.

Pavel Bittner, voto 7: costanza al massimo, con il picco che è destinato ad arrivare. Dopo il sesto posto di ieri, il ceco scala di una posizione e chiude lo sprint in quinta posizione. Questo ragazzo, classe 2002, ha la stoffa del buonissimo velocista, e chissà che l’acuto non possa già arrivare nei prossimi giorni, anche se le occasioni non saranno tantissime.

Corbin Strong, voto 6: a differenza di ieri si trova un po’ chiuso il neozelandese, che non riesce a trovare lo spunto e il varco per scatenare la sua potenza. Il ventiquattrenne comunque si conferma protagonista nell’arrivo a ranghi compatti, ora per lui, come per tutti i velocisti, arrivano le fatiche vere.

Bryan Coquard, voto 5: la delusione di queste due giornate. L’alfiere della Cofidis si presentava come uno dei velocisti di punta della Vuelta, e l’ottavo posto odierno di certo non può soddisfarlo. Il francese voleva essere il terzo incomodo tra Groves e Van Aert, ma la strada ha dato un esito decisamente diverso.