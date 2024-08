Pagelle Vuelta a España 2024: Primoz Roglic perfetto sui suoi arrivi, O’Connor sbaglia. Molto bene Tiberi

PAGELLE OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Primoz Roglic, voto 10: era il suo arrivo, con pendenze arcigne e bisogno di uno sprint negli ultimi 300 metri. Non ha tradito le aspettative ed ha dominato, prendendosi il secondo successo di tappa in questa Vuelta. Apparso molto brillante lo sloveno, che ha guadagnato una quarantina di secondi fondamentali su Ben O’Connor: la caccia alla Maglia Rossa è apertissima.

Enric Mas, voto 8: condizione stellare per l’iberico della Movistar, che sembra essere in grado di potersi giocare qualcosa di importante in questa Vuelta. Ha provato a lottare per la vittoria di tappa, ma con Roglic era impossibile trionfare allo sprint. In ogni caso l’unico a resistere allo scatto devastante dello sloveno, è da podio.

Mikel Landa, voto 7,5: il veterano spagnolo continua a stupire. Anche oggi si difende al meglio, perde soli 14” dalla coppia di testa e resta in piena lotta per la top-3. E sulle grandi montagne fa paura.

Antonio Tiberi, voto 7,5: chi l’avrebbe mai detto? L’azzurro è in grandissima condizione e lo dimostra su una salita, ripida, dura, non del tutto ideale per le sue caratteristiche. Sale del proprio passo, rimontando, perde solamente 17”, chiudendo quarto. Quarta è anche la posizione in classifica generale, con la caccia al podio apertissima. Nel frattempo si gode la Maglia Bianca di miglior giovane.

Ben O’Connor, voto 5: sbaglia totalmente a non gestirsi nella prima parte di salita. Prova a tenere il passo di Roglic, anche con il supporto di Gall, poi crolla totalmente la Maglia Rossa, perdendo oltre 40” dai rivali. Il vantaggio accumulato è ancora enorme, ma con questi errori potrebbe crollare nel giro di poche tappe.

Joao Almeida, voto 4: una di quelle giornate no, totalmente da dimenticare. Il portoghese, secondo favorito per il titolo finale, crolla in salita, perde oltre 4′ e si ritrova fuori dalla lotta per il podio. Per la UAE Emirates in generale grandi difficoltà.