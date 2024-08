Pagelle Vuelta a España 2024: Groves sorprende tutti, Van Aert altezzoso

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2024

Kaden Groves 10: rimane nascosto fino agli ultimi cinque chilometri, in una tappa che non sembrava tagliata per le sue caratteristiche. Nel rettilineo finale ha le gambe più fresche per tenere l’accelerata di Van Aert e prendersi la sesta vittoria in carriera alla Vuelta sulle diciotto totali.

Wout Van Aert 5,5: ingeneroso mettergli una insufficienza poiché non ha vinto. Però se parti con intenzioni bellicose, metti la tua squadra alla frusta per quasi tutta la giornata e nell’ultimo rettilineo ti fai sorprendere da Groves, la tiratina d’orecchie te la meriti. Nonostante la sua Vuelta, che lo vede con maglia verde e a pois indosso, rimane spaziale.

Corbin Strong 6,5: un altro terzo posto per lui dopo quello di Ourem, ma arriva ben lontano dalla coppia di testa. Rimane un po’ poco per il giovane della Israel-Premier Tech.

Pau Miquel 8: un altro piazzamento in top 5 per lo spagnolo dell’Equipo Kern Pharma dopo il quarto posto ad Ourem ed il terzo a Cordoba. Un profilo che appare molto interessante per il futuro.

Filippo Baroncini 7: la UAE Team Emirates gli dà per la prima volta la possibilità di mettersi in luce in questa Vuelta e ci prova, rimanendo un po’ intruppato negli ultimi 200 metri. La gamba però sembra esserci, forse nell’ultima settimana potrebbe provare ad essere protagonista.

Mathias Vacek 6: senza infamia e senza lode la giornata del ceco, con la sua Lidl-Trek che ad un certo punto aveva provato anche a fare la corsa per lui, lasciando però subito alle altre squadre le redini del gioco. Forse non era la giornata giusta, ma alla fine un quarto posto arriva.