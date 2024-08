Pagelle Italia-Ungheria 10-12 pallanuoto Olimpiadi: Di Fulvio, Echenique e Del Lungo fenomeni, ma ai rigori…

PAGELLE ITALIA-UNGHERIA PALLANUOTO 10-12

Del Lungo, voto 8: cosa gli si può dire? Il portierone azzurro ha disputato una partita incredibile, parando tutto il possibile. Il miracolo conclusivo su Jansik in uno contro uno avrebbe meritato un lieto fine migliore.

Di Fulvio, voto 7: a tratti è veramente devastante, sicuramente ha la classe del migliore giocatore al mondo quando si accende. Tre reti in momenti decisivi, una più bella dell’altra. Però il rigore mancato incide, purtroppo, sul suo voto.

Velotto, voto 7,5: è lui a tenerci in corsa, sia con le giocate difensive, ma soprattutto con due reti mostruose nella prima parte di gara. Partita eccezionale per il campano.

Gianazza, voto 5,5: soli 7′ in acqua e tanta fatica per il centroboa dell’AN Brescia.

Fondelli, voto 4,5: purtroppo non è la sua partita. Sbaglia tre rigori, peggio di così non poteva fare.

Condemi, voto 6,5: aveva siglato il gol del momentaneo pareggio azzurro con un gran tiro, gli arbitri hanno deciso però di annullare ed espellerlo definitivamente.

Renzuto Iodice, voto 5,5: mai in partita nei 10′ in vasca, passati soprattutto a difendere.

Echenique, voto 8: quando gioca così si dimostra uno dei migliori mancini al mondo. Le sue tre reti sono davvero magnifiche, una qualità indecifrabile per l’italo-argentino.

Presciutti, voto 7: gran partita sia in fase difensiva che in fase offensiva (sigla il gol che porta al pareggio nel quarto periodo) per l’azzurro.

Bruni, voto 6: minuti di battaglia per il centroboa azzurro che fa quel che può, conquistando diverse espulsioni.

Di Somma, voto 5: non sono state le sue Olimpiadi e lo dimostra anche con il rigore sbagliato.

Iocchi Gratta, voto 6: entra per dare minuti di fisicità alla squadra tricolore.

Nicosia, voto 6,5: para un rigore nella serie finale, ma non basta.