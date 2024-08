Pagelle Italia-Paesi Bassi 8-11 pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024: Marletta e Palmieri danno tutto

PAGELLE ITALIA-PAESI BASSI 8-11 OLIMPIADI PARIGI 2024

Condorelli, senza voto.

Tabani, voto 6,5: una delle veterane della compagine tricolore, oggi si disimpegna bene nella fase difensiva. Infatti le neerlandesi fanno gran fatica a trovare il centro dell’attacco.

Galardi, voto 6,5: ha il merito di entrare in un momento tesissimo del match e siglare una rete fondamentale.

Avegno, voto 5,5: un’Olimpiade non eccezionale per l’azzurra, anche oggi tanta fatica.

Giustini, voto 5: non è stato l’appuntamento perfetto per la giovane atleta tricolore. Ci si aspettava di più, ma ha l’età giusta per dare spettacolo in futuro.

Bettini, voto 6,5: anche oggi viene chiamata in causa spesso e volentieri dalle compagne. A corrente alterna riesce a realizzare (due reti su sette tiri).

Picozzi, voto 6: tanto tanto lavoro in fase difensiva. Limitata offensivamente l’azzurra.

Bianconi, voto 5,5: la veterana tricolore si sacrifica molto in retroguardia, non ne ha però per proporsi in zona d’attacco.

Palmieri, voto 7: il capitano azzurro ha dato spettacolo in questi Giochi. Eccezionale anche oggi, con le sue sciarpe, le sue reti, e le sue espulsioni conquistate.

Marletta, voto 7,5: resta la migliore arma del Setterosa in zona d’attacco. Sbatte, purtroppo, spesso sulla traversa, però trova tre reti che tengono in corsa le azzurre.

Cocchiere, voto 5,5: pochi minuti in acqua, non una gran partita per l’azzurra.

Viacava, voto 5,5: prova a far respirare le altre azzurre, ma non riesce a cambiare passo.

Banchelli, voto 6: a tratti para tutto, in alcuni momenti però si distrae e prende alcune reti da distanza notevole.