Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024: Wout van Aert va in fuga e vince, gruppo a 5’31”

Si riparte dopo il giorno di riposo: la decima tappa della Vuelta a España 2024, la nona in linea, viene vinta dal belga Wout van Aert, alfiere del Team Visma | Lease a Bike, il quale va in fuga e poi supera in uno sprint a due il transalpino Quentin Pacher (Groupama – FDJ). Terza piazza per lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates), che regola gli inseguitori a 2’01”, gruppo a 5’31”.

Di seguito l’ordine d’arrivo completo della frazione odierna della Vuelta a España 2024, con il primo posto del belga Wout van Aert, che consolida la leadership nella graduatoria a punti, mentre nella generale resta in testa l’australiano Ben O’Connor, che vanta sempre un margine di 3’53” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). Terzo il rappresentante dell’Ecuador Richard Carapaz, a 4’32”.

ORDINE D’ARRIVO VUELTA A ESPAÑA 2024 (decima tappa)

1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 03:50:47

2 Pacher Quentin Groupama-FDJ + 03

3 Soler Marc UAE Team Emirates + 02:01

4 Lecerf William Junior Soudal Quick-Step + 02:01

5 Hollmann Juri Alpecin-Deceuninck + 02:01

6 Juaristi Txomin Euskaltel-Euskadi + 05:13

7 Narvaez Jhonnatan INEOS Grenadiers + 05:31

8 Küng Stefan Groupama-FDJ + 05:31

9 Bennett George Israel-Premier Tech + 05:31

10 Tejada Harold Astana Qazaqstan Team + 05:31

11 Guglielmi Simon ARKEA-B&B HOTELS + 05:31

12 Adrià Roger Red Bull-BORA-hansgrohe + 05:31

13 Martin Guillaume Cofidis + 05:31

14 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 05:31

15 Parra José Félix Equipo Kern Pharma + 05:31

16 Valter Attila Team Visma | Lease a Bike + 05:31

17 Haig Jack Bahrain Victorious + 05:31

18 Berrade Urko Equipo Kern Pharma + 05:31

19 Ries Michel ARKEA-B&B HOTELS + 05:31

20 Izagirre Ion Cofidis + 05:31

21 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 05:31

22 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 05:31

23 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 05:31

24 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 05:31

25 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 05:31

26 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 05:31

27 Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 05:31