Vuelta a España 2024: Wout van Aert è devastante, a Baiona arriva la tripletta per il belga

Prometteva spettacolo la decima tappa della Vuelta a España 2024, che riapriva la corsa iberica dopo il primo giorno di riposo. Inizio scintillante e poi però, come previsto, la fuga a giocarsi il successo: in quel di Baiona arriva una meravigliosa tripletta per Wout van Aert che ha fatto fuoco e fiamme oggi. Mostruoso il belga, nettamente più forte dei rivali, che ha praticamente scherzato: oltre alle tre vittorie veste la maglia di leader della classifica a punti e, da oggi, anche primo nei GPM.

Prima parte di gara a velocità folle, una media superiore nettamente ai 45 km/h nella prima ora nonostante una salita di oltre quindici chilometri da percorrere. Alla fine ad evadere dal plotone sono in cinque: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates), William Junior Lecerf (T-Rex), Juri Hollmann (Alpecin – Deceuninck) e Quentin Pacher (Groupama – FDJ).

Il gruppo da lì in poi si arrende, lascia oltre 5′ e per i fuggitivi è facile andare a giocarsi il successo. Van Aert è scatenato, ci ha provato più volte a portar via il tentativo giusto e una volta riuscita l’impresa non vuole accontentarsi di un piazzamento. Il belga sull’Alto de Mougás fa la differenza assieme a Pacher e poi ha poche difficoltà nel dominare in volata sul transalpino. Terzo chiude Soler, a oltre 2′.

Il gruppo, come detto, si è arreso ben presto e non c’è stata battaglia tra i big. Plotone che è giunto compatto, a oltre 5′ regolato da Jhonatan Narváez

(INEOS Grenadiers). Nessun patema per la Maglia Rossa Ben O’Connor.