Orari finali Olimpiadi Parigi 2024: quali gare da medaglia, programma 8 agosto, guida TV Rai, Eurosport e Sky

Domani, giovedì 8 agosto, undicesima giornata di gare dell’edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. Un day-13 che si prospetta particolarmente ricco di emozioni e di gare da seguire. Tante, infatti, le prove che assegneranno le medaglie a Cinque Cerchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare che assegneranno le medaglie domani (venerdì 2 agosto) nelle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 8 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile

12.55 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, finale

13.13 VELA – Kite femminile, semifinali e finale

13.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, Finale A

13.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, Finale A

13.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, Finale A

15.00 TUFFI – Trampolino da 3 metri individuale maschile, finale

18.15 LOTTA

-67 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

-87 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

-53 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro

19.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, finale per l’oro: Germania-Paesi Bassi

19.11 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, finale

19.30 SOLLEVAMENTO PESI – -73 kg maschili

20.00 ATLETICA – Salto in lungo femminile, finale

20.19 TAEKWONDO – -68 kg maschili, finali per il bronzo

20.25 ATLETICA – Lancio del giavellotto maschile, finale

20.30 ATLETICA – 200 maschili, finale

20.34 TAEKWONDO – -57 kg femminili, finali per il bronzo

21.00 BEACH VOLLEY – Semifinale maschile o femminile

21.19 TAEKWONDO – -68 kg maschili, finale per l’oro

21.25 ATLETICA – 400 ostacoli femminili, finale

21.37 TAEKWONDO – -57 kg femminili, finale per l’oro

21.45 ATLETICA – 110 ostacoli, finale

22.34 BOXE – -51 kg maschili, finale

22.51 BOXE – -54 kg femminili, finale

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.