Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 7 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (7 AGOSTO)

ATLETICA

Ore 7.30: staffetta mista di marcia

Gara che fa il suo esordio alle Olimpiadi. Un uomo ed una donna devono percorrere la distanza di una maratona, 42 km, alternando 10 km a testa. A concludere la gara è la donna. L’Italia, alla vigilia dei Giochi, era tra le grandi favorite. Dopo le prove individuali, tuttavia, il discorso è considerevolmente cambiato. Massimo Stano ha dimostrato una buona condizione, concludendo 4° nonostante l’infortunio accusato a fine aprile. Antonella Palmisano ha invece vissuto la giornata peggiore della carriera, prima non tenendo il passo delle migliori e poi ritirandosi. Per la pugliese saranno stati sufficienti sei giorni per recuperare oppure la condizione di forma non è quella sperata? La coppia da battere sarà quella della Spagna con Maria Perez e Alvaro Martin, ma attenzione anche a Cina, Giappone ed Ecuador.

Percentuali di medaglia

Massimo Stano/Antonella Palmisano 30%

VELA

Ore 14.43: Medal Race Nacra17

La medaglia è già sicura per Ruggero Tita e Caterina Banti, per l’argento sarà sufficiente non farsi squalificare, mentre per essere certi dell’oro servirà un settimo posto. Dunque i fuoriclasse azzurri sono davvero molto vicini a bissare il titolo di Tokyo 2020. Sono di gran lunga i più forti, lo hanno dimostrato in lungo e in largo in questi Giochi: ora devono finalizzare. Presumibile una marcatura sugli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco, secondi in classifica, in stile match race.

Percentuali di medaglia

Ruggero Tita/Caterina Banti 100%

SOLLEVAMENTO PESI

Ore 15.00: -61 kg maschile

Sergio Massidda arriva da vice-campione del mondo in carica. Il cinese Fabin Li sembra avere qualcosa in più rispetto agli altri. Per il resto si annuncia una gara tiratissima, che si deciderà per una manciata di kg nella corsa ad argento e bronzo. È praticamente certo che l’azzurro dovrà migliorare il primato italiano di 302 kg per salire sul podio. Il sardo è un animale da gara, vedremo se proverà a fare corsa su Li o se sarà più accorto nell’ottica di un argento o bronzo. Se togliamo il cinese, avremo almeno 7-8 atleti in corsa per secondo e terzo posto.

Percentuali di medaglia

Sergio Massidda 50%

TAEKWONDO

Ore 21.19: finale -49 kg femminile

Ore 21.37: finale -58 kg maschile

Vito Dell’Aquila si presenta da campione in carica. È un fuoriclasse, ha già vinto tutto, ma a 23 anni è ancora molto giovane ed affamato, desideroso di inseguire nuovi record. Storicamente per gli italiani non è mai facile ripetersi dopo un oro olimpico: dovrà superare anche questa difficoltà. Il tabellone potrebbe riproporre la stessa finale di Tokyo 2020 contro il tunisino Mohamed Jendoubi.

Ilenia Matonti ha riportato un’italiana alle Olimpiadi nel taekwondo dopo ben 16 anni. La giovane campana dovrà fronteggiare un primo turno da incubo contro la campionessa del mondo in carica, la turca Merve Dincel Kavurat. Attenzione però all’ipotesi ripescaggio.

Percentuali di medaglia

Vito Dell’Aquila 70%

Ilenia Matonti 1%

CICLISMO SU PISTA

Ore 18.23: finale 3°-4° posto inseguimento a squadre maschile

Ore 19.28: finale inseguimento a squadre femminile

L’Italia affronterà la Danimarca nella finale per il bronzo dell’inseguimento maschile. Tre anni fa le due compagini si giocarono il titolo, ora dovranno accontentarsi del gradino più basso. Peraltro gli azzurri partiranno sfavoriti, avendo fatto segnare un tempo più alto rispetto ai danesi in entrambi i turni disputati.

Per quanto riguarda il quartetto femminile, la sensazione è che ci sia poso da fare nello scontro diretto contro la Nuova Zelanda, L’obiettivo dovrà essere quello di approdare nella finale per il bronzo e, a quel punto, cercare un exploit contro pronostico.

Percentuali di medaglia

Quartetto maschile 35%

Quartetto femminile 25%