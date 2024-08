Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 5 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (5 AGOSTO)

TIRO A SEGNO

Ore 9.30: finale pistola automatica 25 metri

Qualificarsi tra i migliori sei è già un’impresa per Massimo Spinella. In finale però si riparte da zero, può davvero cambiare tutto. I favoriti sono i cinesi Yuehong Li e Winjie Wang, ma l’azzurro a questo punto vuole provare a ballare sino in fondo. Nella gara secca ha già dimostrato in questa stagione di Coppa del Mondo di poter emergere.

Percentuali di medaglia

Massimo Spinella 35%

GINNASTICA ARTISTICA

Ore 12.38: finale trave femminile

Ore 14.23: finale corpo libero femminile

In entrambe le finali saranno presenti sia Manila Esposito sia Alice D’Amato. Alla trave le super favorite saranno l’americana Simone Biles e la cinese Yaqin Zhou, ma sappiamo quanto questo attrezzo si presti a cadute e colpi di scena. Attenzione anche alla brasiliana Rebeca Andrade ed alla specialista rumena Sabrina Maneca-Voinea. La trave è l’attrezzo preferito di Manila Esposito, meno per Alice D’Amato. Serverà rasentare la perfezione e attendere magari qualche passo falso altrui.

Stesso discorso al corpo libero. Si profila un duello tra Biles e Andrade, ma in questo caso le azzurre possono provare a giocarsela per il bronzo con l’americana Jordan Chiles e Maneca Voinea.

Percentuali di medaglia

Manila Esposito (trave) 40%

Alice D’Amato (corpo libero) 35%

Manila Esposito (corpo libero) 20%

Alice D’Amato (trave) 10%

TIRO A VOLO

Ore 15.00: finale skeet misto a coppie

L’Italia è rimasta a secco nelle prove individuali. Se Tammaro Cassandro ha sfiorato la medaglia, concludendo 4°, in campo femminile Diana Bacosi e Martina Bartolomei hanno commesso errori a raffica, rimanendo molto distanti dalla qualificazione alla finale. Serve una decisa reazione d’orgoglio. Le coppie azzurre saranno composte da Bacosi-Rossetti e Bartolomei-Cassandro. Stati Uniti grandi favoriti, ma gli azzurri hanno il dovere di provarci.

Percentuali di medaglia

Bacosi/Rossetti 40%

Bartolomei/Cassandro 20%

CANOA SLALOM

Ore 16.43: finale kayak cross femminile

Ore 16.48: finale kayak cross maschile

Si tratta di una disciplina che fa il suo debutto alle Olimpiadi. Un po’ aleatoria, perché non mancano contatti tra gli atleti e colpi di scena. Servirà anche un pizzico di fortuna. Giovanni De Gennaro non l’ha mai gradita più di tanto, ma ci arriva con la leggerezza di chi ha già un oro al collo e potrebbe stupire. In passato Stefanie Horn qualche buon piazzamento lo ha ottenuto, ma molto meno in questo 2024.

Percentuali di medaglia

Giovanni De Gennaro 10%

Stefanie Horn 5%