Olimpiadi, gli sport dove l’Italia non ha ancora mai vinto un oro nella sua storia dopo Parigi 2024

L’Italia a Parigi 2024 ha centrato l’appuntamento con la medaglia d’oro nel tennis e nel volley, impresa mai riuscita in passato: nel primo caso il merito è di Sara Errani e Jasmine Paolini, vittoriose nel doppio femminile, mentre nel secondo è della Nazionale femminile. In questi sport, in passato, erano comunque arrivate delle medaglie di diverso metallo: nel tennis il traguardo raggiunto a Parigi 1924 da Uberto de Morpurgo, che fu medaglia di bronzo nel singolare maschile, è stato eguagliato a Parigi 2024 da Lorenzo Musetti, mentre nel volley la Nazionale femminile non era mai salita sul podio, ma l’Italia maschile aveva centrato 3 argenti (Atlanta 1996, Atene 2004 e Rio 2016) e 3 bronzi (Los Angeles 1984, Sydney 2000 e Londra 2012).

Restano però tanti altri gli sport in cui non è mai arrivato un oro: in passato l’Italia è comunque salita sul podio nel beach volley, con l’argento di Daniele Lupo e Paolo Nicolai a Rio 2016, nel basket, con gli argenti della Nazionale maschile a Mosca 1980 ed Atene 2004, nel nuoto di fondo, con l’argento di Rachele Bruni a Rio 2016 ed i bronzi di Martina Grimaldi a Londra 2012, di Gregorio Paltrinieri a Tokyo 2020 e di Ginevra Taddeucci a Parigi 2024, e nella ginnastica ritmica, con l’argento a squadre di Atene 2004, i bronzi a squadre di Londra 2012, Tokyo 2020 e Parigi 2024, ed il bronzo individuale di Sofia Raffaeli a Parigi 2024.

In diversi altri sport non sono mai arrivate medaglie: si tratta di basket 3×3, nuoto artistico, badminton, BMX freestyle, BMX racing, dressage (disciplina dell’equitazione), golf, hockey su prato, tennistavolo, trampolino elastico, triathlon, pallamano e rugby a 7. A questo elenco vanno aggiunti anche skateboard, arrampicata sportiva e surf, sport che saranno inseriti in pianta stabile nel programma olimpico a partire da Los Angeles 2028. Nella prossima edizione dei Giochi, inoltre, saranno inseriti 5 nuovi sport: torneranno a far parte del programma baseball, softball, cricket e lacrosse, mentre saranno all’esordio assoluto flag football e squash. Negli sport che in passato erano già stati presenti alle Olimpiadi, l’Italia non è mai salita sul podio.