Olimpiadi Parigi 2024, la Cerimonia di Chiusura sancisce il passaggio di consegne verso Los Angeles 2028

E’ calato il sipario sull’edizione dei Giochi di Parigi 2024: il testimone è passato ufficialmente a Los Angeles 2028. La Cerimonia di Chiusura della XXXIII Olimpiade si è tenuta allo Stade de France di Saint Denis ed è stata intitolata “Records“, rappresentazione di un mondo futuristico in cui i Giochi sono scomparsi, con la regia del 42enne Thomas Joly. Meno ortodosso, rispetto alla sfilata sulla Senna delle delegazioni in occasione della Cerimonia d’Apertura, l’ordine d’ingresso nello stadio di tutti i portabandiera, con l’Italia rappresentata da Gregorio Paltrinieri, d’argento nei 1500 sl e di bronzo negli 800, e Rossella Fiamingo, oro nella spada femminile a squadre.

Dopo la premiazione della maratona femminile, disputata questa mattina, si è passati allo spettacolo vero e proprio, nel quale un viaggiatore dorato, il “Golden Voyager“, è sceso dall’alto verso il centro dello stadio per osservare la genesi delle Olimpiadi. Tornati in scena il tedoforo misterioso e l’amazzone visti nel corso della Cerimonia d’Apertura lungo la Senna, questa sera hanno sventolato la bandiera della Grecia, patria natia dei Giochi. Il “Golden Voyager”, intanto, è stato aiutato a ritrovare la luce da 110 artisti, tra danzatori ed acrobati, attraverso la scoperta dei Cinque Cerchi, simbolo delle Olimpiadi.

Si è passati poi ad una vera e propria festa di chiusura, sulle note dei “Phoenix”, gruppo musicale pop rock francese, originario di Le Chesnay e formatosi a Versailles, degli “Air”, gruppo musicale francese di elettronica nato nel 1995, e di Thomas Mars, che si è gettato tra il pubblico degli atleti. Il passaggio di consegne a Los Angeles 2028 è iniziato con il commiato del presidente del comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet, cui è seguito quello del Presidente del CIO, Thomas Bach, che ha annunciato poche ore fa che non si ricandiderà a fine mandato.

Ammainata la bandiera olimpica, passata poi dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, a quello di Los Angeles, Karen Bass, accompagnata da Simone Biles. Ingresso sulla scena di Tom Cruise, che si è calato dal tetto dello stadio sulle note dell’artista californiana H.E.R., ha preso in consegna la bandiera olimpica ed ha effettuato un giro in moto tra la folla, per poi salire su un aereo in partenza verso Los Angeles. Un video poi ha mostrato Tom Cruise buttarsi dall’aereo con il paracadute, mentre la bandiera olimpica garriva sulla celebre scritta di Hollywood. Lo spettacolo è proseguito sulle note dei Red Hot Chili Peppers, gruppo californiano, ma sulla spiaggia di Long Beach si sono esibiti anche Billie Eilish, Snoop Dogg e Dr. Dre.

Si è tornati infine allo Stade De France ed è stato Leon Marchand ad entrare nello stadio con la lanterna depositaria del fuoco olimpico, dopo lo spegnimento del braciere, ospitato da una mongolfiera: la conclusione è stata riservata alle note di My way, canzone portata al successo da Frank Sinatra, ma versione del brano francese Comme d’habitude, di Jacques Revaux, scelta per questo motivo quale simbolo del passaggio di consegne tra Parigi 2024 e Los Angeles 2028.