Nuoto, un buon Paltrinieri accede in finale nei 1500 sl con il secondo tempo

Missione compiuta per Gregorio Paltrinieri, impegnato stamane nelle batterie dei 1500 stile libero uomini a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Nella vasca della Defense Arena il campione carpigiano si è trovato nella stessa heat del campione olimpico degli 800 stile libero in questi Giochi, Daniel Wiffen.

Una gara a braccetto fino agli 800 metri, dopo di che l’irlandese ha piazzato una serie di 50 molto veloci per andar via e crearsi un margine di sicurezza nei confronti del resto della vasca. Greg, anche per gestire le sue energie, non si è scosso più di tanto e si è attestato sul passo dei 29″7/8 ogni 50 metri, nella consapevolezza di avere del margine rispetto ai rivali. Una gestione convincente quella di Paltrinieri, molto consapevole delle sue possibilità.

In questo modo, Gregorio ha ottenuto il secondo tempo di accesso alla Finale di domani di 14:42.56, preceduto solo da Wiffen in 14:40.34. Irlandese, dunque, grande favorito per concedere il bis d’oro, ma l’azzurro proverà a conquistare un altro podio olimpico. Non sarà facile in quanto la concorrenza non mancherà.

Il riferimento è al campione olimpico in carica, lo statunitense Bobby Finke (sesto nell’overall in 14:45.31), oltre che al sorprendente tunisino Ahmed Jaouadi (terzo nell’overall in 14:44.20), entrambi questi atleti dotati di un grandissimo finale. Da non sottovalutare poi il primatista mondiale giovanile della distanza, il turco Kuzey Tuncelli (5° in 14:45.27 nel computo complessivo). Ultimo tempo di accesso all’atto conclusivo quello dello specialista delle acque libere, l’ungherese David Betlehem (14:45.59).

Clamorosa l’eliminazione del tedesco Florian Wellbrock (14° in 15:01.88), fuori condizione come lo si era visto negli 800 sl. Niente Finale anche per l’australiano Sam Short (13° in 14:58.15) e per l’altro azzurro Luca De Tullio (12° in 14:55.61).