Nuoto, tutte le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Ital-nuoto ha concluso la sua esperienza nella vasca della Defense Arena di Parigi per quanto concerne il nuoto in corsie. Dal 27 luglio al 4 agosto lo spettacolo non è mancato e il Bel Paese ha conquistato cinque medaglie, con la seguente distribuzione: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Nei 100 rana uomini c’è stata l’affermazione a sorpresa di Nicolò Martinenghi. Non è stata la gara della vita di Tete, ma quella in cui l’azzurro ha saputo cogliere l’attimo ed essere il più forte mentalmente. Un atto conclusivo non velocissimo, molto equilibrato, dove la freddezza e la capacità di analisi del lombardo sono stati gli elementi discriminanti.

Nei 100 dorso uomini il sigillo più pronosticato, quello di Thomas Ceccon. Presentarsi ai Giochi come l’uomo da battere non è semplice. Il veneto ha dovuto affrontare non poche traversie nel corso di quest’annata e alla fine il suo sogno è diventato realtà. Una prestazione in Finale, magari non perfetta dal punto di vista tecnico, ma eccezionale per la condotta e l’espressione della sua superiorità.

Nei 1500 stile libero uomini l’argento del capitano, Gregorio Paltrinieri. Una medaglia di grandissimo rilievo, perché ottenuta a 30 anni, in una distanza molto impegnativa. Ancora una volta, attraverso le sue grandi motivazioni, Greg ha saputo rigenerarsi eguagliando Massimiliano Rosolino come atleta azzurro ad aver ottenuto più medaglie in vasca (4), ma con più podi se si tiene conto anche delle acque libere (5).

Negli 800 stile libero uomini l’altra perla (bronzo) di Gregorio. I due podi nella stessa edizione dei Giochi erano per lui un tabù, che ha saputo sfatare a Parigi. Un’altra dimostrazione della sua classe. A chiusura del cerchio, il terzo gradino della 4×100 stile libero uomini. Una serie infinita di top-3 per questo quartetto, in grado di riconfermarsi tra le migliori squadre del mondo.

MEDAGLIE OLIMPICHE ITALIA NUOTO 2024

Ori (2)

Nicolò Martinenghi nei 100 rana uomini

Thomas Ceccon nei 100 dorso uomini

Argenti (1)

Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero uomini

Bronzo (2)

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini

4×100 stile libero uomini