Nuoto, quando le prossime gare? Gli appuntamenti dell’autunno, poi a dicembre i Mondiali in vasca corta

Il 2024 del grande nuoto non è finito. I Giochi olimpici hanno segnato il momento clou della stagione ha coinciso con i Giochi olimpici in un anno che ha ospitato anche Mondiali in vasca lunga, Europei in vasca lunga ma che si prepara a un autunno tutto dedicato alla vasca corta.

L’appuntamento clou sarà dal 10 al 15 dicembre il Mondiale in vasca corta in programma alla Duna Arena di Budapest. Un appuntamento che non vedrà al via tutte le star del nuoto mondiale (alcune hanno proprio staccato la spina dopo i Giochi e ripartiranno con calma a fine anno, altre sfrutteranno questo primo spicchio del quadriennio olimpico per curarsi problemi fisici palesati prima dell’appuntamento a Cinque Cerchi).

Tutta da definire la compagine italiana che affronterà l’avventura ungherese ma c’è da pensare che molto delle star del nuoto azzurro a Budapest ci saranno, anche perchè alcuni atleti, Martinenghi e Razzetti su tutti, amano particolarmente la vasca corta e difficilmente rinunceranno ad un eventi che, oltre alla gloria, mette in palio montepremi importanti.

La marcia di avvicinamento al Mondiale passerà per l’estremo oriente con le tre tappe di Coppa del Mondo, che quest’anno è in programma rigorosamente in vasca corta, a differenza della stagione passata, e si disputerà in Asia. Le tre tappe della manifestazione itinerante organizzata da World Aquatics si disputeranno a Shanghai, in Cina, dal 18 al 20 ottobre, a Incheon, in Corea del Sud, dal 24 al 26 ottobre e a Singapore (città che ospiterà il prossimo Mondiale nel luglio 2025) dal 31 ottobre al 2 novembre.

In Italia, in attesa di conoscere le date dei Campionati Italiani Assoluti, in programma con ogni probabilità a Riccione, si conoscono le date di uno degli eventi che qualifica per Budapest, il Trofeo Nico Sapio in programma alla piscina Sciorba di Genova che si disputerà dall’8 al 10 novembre.