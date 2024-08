Nuoto, Leonardo Deplano: “Sono soddisfatto del mio tempo”, Lorenzo Zazzeri: “I dettagli faranno al differenza”

Le belle prestazioni di Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Gli azzurri si sono entrambi qualificati infatti per le semifinali dei 100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Queste le dichiarazioni degli azzurri, dopo aver fatto rispettivamente segnare 21.71 (Deplano – 6° tempo) e 21.64 (Zazzeri – 4° tempo).

Leonardo Deplano: “Sono molto contento: la gara è venuta bene. Il tempo mi ha soddisfatto per essere al mattino. Ora dobbiamo pensare al pomeriggio. L’avvicinamento alla gara è stato buono: ho fatto un 100 stile che mi ha consentito di “scaldarmi”. Ho visto anche Zazzeri, spero che tutti e due i fiorentini riescano ad avanzare il più possibile. Nuotare qui è incredibile: il pubblico fa un tifo che si sente anche in vasca”.

Lorenzo Zazzeri: “Sono soddisfatto della mia prova. E’ il mio personal best su questa distanza, quarto tempo di ingresso in semifinale. Ero un po’ preoccupato, perché la mia frazione in staffetta non è stata delle migliori: ho metabolizzato quanto successo. Sono ripartito e ho trovato conferme. Ora andrò a sciogliermi, farò l’antidoping e penserò alle semifinali. Con un 21.60 penso si possa entrare in finale: bisognerà dare tutto perché sui blocchetti ci saranno i migliori al mondo. A fare la differenza saranno i dettagli”.