Nuoto, ipotesi ritiro per Gregorio Paltrinieri: “Mi sarebbe piaciuto lasciare da vincente, prossima stagione in forse”

Spettacolare. Immenso. Sensazionale. Unico. Meraviglioso. Infinito. Gregorio Paltrinieri anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha scritto (e potrà ancora farlo) pagine di storia del nuoto italiano e non. Un argento e un bronzo già in bacheca per il fuoriclasse emiliano che prosegue in una carriera senza precedenti, e sempre con il sorriso sulle labbra.

Tanti aggettivi, tutti meritati. Solo uno, prima o poi, sarà da archiviare. Stiamo parlando di “infinito”. Anche “Greg” ahinoi, dovrà decidere di fermarsi e appendere la cuffia al chiodo. Per il momento Paltrinieri si divide tra la soddisfazione dei risultati ottenuti e una carriera che inizia a imboccare la sua fase conclusiva.

Due medaglie dalla vasca. Un risultato scintillante che meriterebbe una celebrazione, se non fosse che il carpigiano deve già concentrarsi sui prossimi impegni sotto i Cinque Cerchi: “Sarebbe da festeggiare perchè è una grande impresa – sorride ai microfoni di Eurosport – So che ci sono le gare in acque libere ma fino a che non ho concluso il mio programma non mi sbilancio. Ci sarà tempo di festeggiare dopo”.

Un nuotatore formidabile, eclettico e sempre performante da una parte. Un punto di riferimento per il movimento nel suo complesso essendo una persona stimata e ammirata da tutti: “Mi rendo conto in parte di quello che sta succedendo e sono contento di essere qui a viverlo. L’ho sognato tante volte rendersi conto grande non facile mi diverto fuoco che mi ha tenuto attivo tanti anni mio segreto”.

A questo punto, la parola “ritiro”, diventerà all’ordine del giorno? “Non lo so. Ho bisogno di tempo per pensare. La prossima stagione è tutta in forse. Mi sarebbe piaciuto lasciare da vincente, non lo nego, e comunque due medaglie le ho già prese. Sono soddisfatto della mia carriera da nuotatore. Quello che sarà dipenderà da tante cose. Sinceramente non ho voluto pensarci in questi mesi prima delle Olimpiadi. Ero troppo concentrato sul presente e sulla preparazione per l’evento. Vedremo”.