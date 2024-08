Calato il sipario sull’ultima giornata di batterie di queste Olimpiadi di Parigi 2024 riservate al nuoto in corsia. Alla Defense Arena il programma si è aperto con le heat dei 50 stile libero donne e la svedese Sarah Sjoestroem, galvanizzata anche da quanto ha fatto nei 100 sl, ha espresso in acqua la sua grande potenza. La scandinava ha ottenuto il miglior tempo di 23.85, unica ad abbattere il muro dei 24″.

Immediatamente alle sue spalle le altre favorite della vigilia, ovvero la polacca Katarzyna Wasick (24.27), la statunitense Gretchen Walsh (24.37) e le australiane Shayna Jack (24.38) e Meg Harris (24.50). Bene Sara Curtis che ha nuotato un crono non così lontano dal suo record italiano: 24.67 per l’azzurra, tredicesima nel computo complessivo e quindi in semifinale. La 17enne nostrana avrà quindi un’altra possibilità per provare a migliorare il suo record nazionale di 24.56.

Nei 1500 stile libero un ottimo Gregorio Paltrinieri è entrato nella Finale dei 1500 stile libero di domani con il secondo tempo di 14:42.56, preceduto nell’overall solo dall’irlandese Daniel Wiffen (14:40.34). Una prestazione convincente del carpigiano che vorrà essere in lizza per le medaglie, nella considerazione che Wiffen sia il favorito per la vittoria finale. Ci sarà da considerare tra gli avversari il campione olimpico di Tokyo, Bobby Finke, mentre eliminato il tedesco Florian Wellbrock (14° in 15:01.88) al pari dell’altro azzurro Luca De Tullio (14:55.61).

E veniamo alle dolenti note. Nella 4×100 mista maschile un risultato molto negativo. In acqua i due campioni olimpici nel dorso e nella rana, Thomas Ceccon (53.56) e Nicolò Martinenghi (59.23), che hanno nuotato su tempi lontanissimi dalle loro possibilità. Giacomo Carini (51.75) ha provato un po’ a salvare il salvabile e poi la sconfortante frazione di Alessandro Miressi (48.17) a stile libero ha definitivamente affossato le ambizioni di essere in Finale. Azzurri primi degli esclusi con il crono di 3:32.71 nell’overall comandato dalla Francia (3:31.36).

Nella medesima prova al femminile la beffa di una squalifica a Viola Scotto Di Carlo per nuotata irregolare a farfalla, quando la qualificazione era stata ottenuta. Niente da fare quindi anche per Margherita Panziera, Benedetta Pilato, la citata Scotto Di Carlo e Sofia Morini. Il miglior tempo delle batterie è stato ottenuto dall’Australia (3:54.81).