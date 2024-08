Nuoto, Francesco Bocciardo sull’ennesimo trionfo alle Paralimpiadi: “Gara dura ma sapevo come impostarla”

La prima giornata dedicata alle finali del nuoto per quanto riguarda i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 si è tinta di azzurro. Grandi risultati per l’Italia alla Paris La Defense Arena. La nostra squadra, infatti, ha subito ottenuto un bottino di medaglie eccezionale composto da 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi.

Straordinario Francesco Bocciardo che ha centrato il successo nei 200 stile libero (categoria S5). Il nostro portacolori ha conquistato il terzo oro consecutivo alle Paralimpiadi su questa distanza, migliorando il suo primato di 2:26.76 e stampando un clamoroso 2:25.99. Alle sue spalle Kirill Pulver (2:27.32) e l’ucraino Oleksandr Komarov (2:30.13). Al termine della sua gara il nuotatore genovese classe 1994 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Sinceramente non pensavo di poter vincere. Sapevo che sarebbe stata una gara difficile con avversari storici e nuovi, ma io ce l’ho messa tutta e ci sono riuscito. Il segreto? Sapevo come impostare la mia gara”.

Bocciardo prosegue nel suo racconto: “Quando sono arrivato agli ultimi metri davvero non ce la facevo più. Però non ho voluto mollare e ho chiuso alla grande. Solitamente non spicco per velocità di base, ma so rimontare e crescere durante la prova. L’avevo impostata così e ora posso dedicare questo oro a tutta la mia famiglia”.